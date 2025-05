Spieler möchte 3DS für 40 Dollar bei GameStop verkaufen und alle warnen ihn: Das ist eine Special Edition für über 300 Dollar

Dieser Fan wusste nicht, dass er hier einen kleinen Schatz in den Händen hält. (Bild: x.com/feydemon)

Ältere Technik verliert in den meisten Fällen an Wert. Immerhin ist sie nicht so leistungsfähig wie neuere Modelle. Gelegentlich gibt es aber auch Geräte, die einen regelrechten Sammlerwert erreichen. So ist es auch bei diesem Nintendo 3DS, der heute deutlich mehr als zu Release wert ist – vielleicht habt ihr ja ein ähnlich seltenes Modell zu Hause.

Nintendo-Fan will 3DS für 40 Dollar verkaufen, aber der ist deutlich mehr wert

Besonders seltene Special Editions von Konsolen und Handhelds können auch viele Jahre später noch eine Menge Geld wert sein. Das hat auch X-User @feydemon gelernt, als er oder sie den eigenen Nintendo 3DS bei GameStop verkaufen wollte.

Autoplay

Die Person hat dabei nicht schlecht gestaunt: Sie hatte nämlich mit einem Verkaufspreis um die 40 US-Dollar gerechnet, stattdessen wurden ihr bei GameStop 174 US-Dollar als Angebot gemacht. Da GameStop nicht gerade dafür bekannt ist, großzügige Angebote zu machen, wurde der User natürlich hellhörig und postete die Story auf X.

In den Kommentaren dürfte er dann ziemlich schnell gelernt haben, was für ein Glück er damit gehabt hatte, dass er nicht auf den Deal von GameStop eingegangen ist. Zahlreiche User warnen hier nämlich, dass dieser Handheld um die 250 bis 300 US-Dollar wert ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein Blick auf den Online-Marktplatz eBay zeigt Ähnliches: Hier wird die "Nintendo 3DS Super Mario Black Edition" gebraucht im Schnitt für um die 230 Euro verkauft. Komplett neue Handhelds wechseln sogar für 400 Euro und mehr den Besitzer oder die Besitzerin.

Dabei unterscheidet sich diese Special Edition eigentlich von den Specs her nicht von einem normalen 3DS. Lediglich die Buttons haben eine andere Farbe und die Faceplates sind mit Mario-Motiven gestanzt – zusammen mit der Seltenheit dieses Handhelds ergibt sich dann eben der Sammlerwert.

X-User @feydemon hat den Wert dieses 3DS letztlich aber nur zum Teil ausgenutzt. Die Person hat ihren Handheld dann nämlich nach eigener Aussage für 200 US-Dollar (umgerechnet rund 175 Euro) verkauft. Das schmerzt natürlich ein wenig, aber wir hoffen einfach, dass der neue Besitzer oder die neue Besitzerin sich über den seltenen 3DS freut.

Habt ihr auch noch alte Special Editions und seltene Spiele oder Konsolen zu Hause?