Alle Final Fantasy-Teile nach Spielzeit gerankt: Welcher ist der kürzeste, welcher der längste?

Hier findet ihr alle Final Fantasy-Spiele nach ihrer Spielzeit geordnet.

Die Hauptreihe von Final Fantasy umfasst seit ihrem Start im Jahr 1987 samt des Remakes zu Teil 7 stolze 17 Einträge. Nicht nur hat sich über die Jahre an der Optik der Rollenspiele so einiges getan, auch an der Inszenierung und generell der Handlung wurde ordentlich gefeilt.

Während die Serien-Anfänge aufgrund der Technik noch stark limitiert waren, zählte Final Fantasy schon bald zu den Videospielmarken mit den bekanntesten Charakteren und tollsten Geschichten.

Doch wie hat sich all das auf den Story-Umfang der Reihe ausgewirkt? Diese Frage wollen wir hier im Artikel anhand der Spielzeit der einzelnen Ableger klären.

Eine Quizfrage vorab: In welchem Bereich würdet ihr ohne zu spicken das Remake einordnen?

Hinweis: Die Angaben zur Spielzeit beruhen auf den Daten der Seite howlongtobeat.com, auf der Spieler ihre Spielzeiten einreichen können. Daraus wird ein Durchschnittswert berechnet. Die angegebene Spielzeit bezieht sich lediglich auf die Hauptgeschichte des jeweiligen Ablegers. Extras und Nebenaufgaben werden nicht mit berücksichtigt.

Durchschnittliche Spielzeit aller Final Fantasy-Spiele

Damit seht ihr im Durchschnitt den Abspann eines Final Fantasy-Spiels nach gut 34 Stunden - und das allein für die Hauptgeschichte. Bekanntlich könnt ihr in Spielen der Reihe durch Nebenaufgaben und Sammelquests noch ordentlich Spielzeit herausholen.

Die kürzesten Teile: Wie nicht anders zu erwarten, reihen sich speziell die älteren Spiele in der Liste weit hinten ein. Mit Final Fantasy 15, 13-2 und dem FF7-Remake zählen aber auch die jüngsten Titel eher zu jenen Ablegern, die wir weiter hinten finden. Beim Remake soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass hier lediglich der erste Abschnitt des großen Ganzen veröffentlicht wurde.

Auffällig ist zudem, dass um die Jahrtausendwende mit Final Fantasy 8, 9 und 10 die längsten Final Fantasy-Spiele erschienen sind.

Welches Final Fantasy ist das beste?

Doch wie bei jedem Videospiel gilt: Die Spielzeit sagt natürlich noch nichts über die Qualität eines Final Fantasy-Spiels aus. Welche Ableger der GamePro-Redaktion am besten gefallen haben, dass erfahrt ihr in unserem Sammelartikel.

Hinweis: Dieser Artikel erschien ursprünglich 2020 bereits auf GamePro.de und wurde mit Spielzeitangaben zu FF16 und FF7 Rebirth erweitert und neu veröffentlicht.

Mit welchem Teil der Final Fantasy-Reihe habt ihr die meiste Zeit verbracht?