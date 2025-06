Fieser Spinnenbiss bei Abby-Schauspielerin wurde in The Last of Us: Season 2 mit CGI retuschiert - "Ich habe immer noch eine Narbe im Gesicht"

Kaitlyn Dever spielt in der The Last of Us-Verfilmung von HBO Abby.

In der HBO-Serie The Last of Us ist nichts mehr davon zu sehen, aber bei den Dreharbeiten hatte Abby-Darstellerin Kaitlyn Dever einen Spinnenbiss im Gesicht. Der sah wohl wirklich ziemlich übel aus, die Schauspielerin trägt immer noch eine Narbe davon. Aber dank moderne Technik stand dem Dreh trotzdem nichts im Wege.

The Last of Us Staffel 2: Kaitlyn Devers Spinnenbiss musste mit CGI wegretuschiert werden

Darum geht's: In mehreren Interviews hat Kaitlyn Dever von einem richtig fiesen Spinnenbiss berichtet, den sie sich kurz vor einem wichtigen The Last of Us-Dreh zugezogen hat. Oder besser gesagt: Der ihr allem Anschein nach im Schlaf zugefügt wurde – auf der Wange im Gesicht.

Mittlerweile ist der Biss wieder verheilt, aber eine Narbe hat die Abby-Schauspielerin trotzdem noch behalten. Das Ganze sah wohl wirklich ziemlich fies aus und hat sich offenbar auch entzündet. Die Verletzung eiterte sogar und musste aufgeschnitten werden, wie Kaitlyn Dever der LA Times erzählt:

"Es ist in der ersten Episode mit den Fireflies. Ich war für ein paar Wochen nach Hause gegangen und habe einen Spinnenbiss auf meiner Backe bekommen. Ich dachte, es wäre ein Pickel. Aber es war kein Pickel. Es war ein großer Spinnenbiss und ... ich hasse es, dieses Wort zu benutzen, aber es hat geeitert. Und das CGI war überragend. Man kann nicht einmal erkennen, dass es da ist. Ich habe immer noch eine Narbe in meinem Gesicht, weil sie es aufschneiden mussten."

Auch als Kaitlyn Dever bei Jimmy Kimmel zu Gast war, wurde über den fiesen Spinnenbiss gesprochen. Ihr könnt hier im Video sogar einen Vorher-Nachher-Vergleich sehen, der eindrucksvoll zeigt, was mit CGI alles möglich ist. Von dem Biss fehlt in der fertigen Szene jede Spur:

Wo ist das passiert? Nicht in Australien, wo Kaitlyn Dever zu Dreharbeiten für einen neuen Godzilla x King Kong-Film war, sondern in Los Angeles, ihrem Wohnort.

Offenbar ist so etwas sehr teuer: Es kostet anscheinend viele tausend Dollar, eine derartige Verletzung mit Hilfe von Computer-Technik wegzuretuschieren. Jedenfalls zumindest dann, wenn es auf so professionelle Art und Weise passiert, wie es hier geschehen ist. Diese Kosten sollen von Kaitlyn Devers Versicherung übernommen worden sein.

Na, habt ihr jetzt auch Angst, nachts von einer Spinne ins Gesicht gebissen zu werden?