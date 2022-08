Splatoon 3: Sichert euch den kommenden Switch-Hit schon jetzt günstig im Angebot

Der Multiplayer-Shooter Splatoon 3 für Nintendo Switch erscheint erst am 9. September, in der MediaMarkt-Aktion namens „Die große Wochen-Shooow“ könnt ihr ihn aber schon jetzt günstiger bekommen, und zwar für 42,99€ statt 59,99€. Gerade für einen brandneuen First-Party-Titel von Nintendo ist das ein sehr günstiges Angebot, zumal versandkostenfrei geliefert wird. Die Aktion läuft prinzipiell noch bis zum 4. September, der Deal könnte aber natürlich auch schon deutlich früher ausverkauft sein. Hier findet ihr ihn:

Was bietet Splatoon 3?

An der grundlegenden Gameplay-Mechanik von Splatoon dürfte sich auch im dritten Teil wenig ändern. In den Multiplayer-Schlachten versuchen wir abermals, das Spielfeld mit unseren Farbkanonen in die Farbe des eigenen Teams zu tauchen, wobei wir von der menschlichen Form in eine tintenfischähnliche Gestalt wechseln können, in der wir schnell durch die eigene Farbe gleiten. Daneben wird es aber wie schon in Splatoon 2 auch wieder einen Story-Modus geben. Auch der aus dem Vorgänger bekannte und beliebte Koop-Modus namens Salmon Run ist wieder mit dabei.

Was die größten Unterschiede von Splatoon 3 im Vergleich zu den Vorgängern sein werden, ist im Moment noch schwer zu sagen. Bisherige Trailer haben einen Ausblick auf einen sehr viel umfangreicheren Charaktereditor sowie auf neue Waffen und neue Gegnertypen im Koop-Modus gegeben. Außerdem wirkte das Artdesign der Maps teils düsterer und postapokalyptischer. Das dürfte mit dem neuen Schauplatz zusammenhängen: Stadt in Inkopolis befinden wir uns nun nämlich in den sogenannten Splatlands. Trotzdem kommen natürlich noch immer viele knallbunte Farben zum Einsatz.

Gratis-Anspielevent am Samstag

Falls ihr euch vor dem Kauf erst noch eigenhändig von Splatoon 3 überzeugen wollt, könnt ihr das in der kostenlosen Anspiel-Aktion des Nintendo eShop tun, die an diesem Samstag von 10 bis 22 Uhr deutscher Zeit läuft. Die Demo könnt ihr jetzt bereits herunterladen, ab morgen könnt ihr sie auch starten und ein paar erste Funktionen ausprobieren. All das klappt allerdings nur, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Splatoon 3 - Zeitlich limitierte Demo jetzt laden: Alles zur Uhrzeit, Modi und mehr