Splatoon 3-Global Testfire: So steht es um die Open Beta des Switch-Exclusives

Es dauert nicht mehr lange, dann erscheint endlich Splatoon 3. Das nächste Switch-Exclusive setzt dabei den Fokus auf den Multiplayer, weshalb sich viele fragen: Wo bleibt denn der Global Testfire, also die Beta zum Shooter? Wir gehen der Frage auf den Grund und geben euch Hoffnungen, dass vielleicht heute schon etwas bekannt wird.

Splatoon 3-Open Beta: Das ist der aktuelle Stand

So äußert sich Nintendo dazu: Noch wissen wir nicht, ob Splatoon 3 überhaupt einen Global Testfire erhalten wird. Es wäre damit das erste Spiel, das keinen Vorabtest erhalten hat. Da wir uns das nicht vorstellen können, gehen wir davon aus, dass eine Ankündigung kurz bevorsteht.

Wann könnte die Ankündigung stattfinden? Allzu lange solltet ihr nicht mehr warten müssen. Denn Nintendo veranstaltet am 10. August 2022 um 15 Uhr deutscher Zeit eine eigene Nintendo Direct zu Splatoon 3. Neben neuen Maps, Waffen und einem Einblick in den Singleplayer ist es nicht unwahrscheinlich , dass auch der Global Testfire vorgestellt wird.

Wann könnte die Open Beta an den Start gehen? Da die Veröffentlichung des Spiels bereits in 30 Tagen am 09. September 2022 bevorsteht, bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Voraussichtlich könnte es bereits dieses oder kommendes Wochenende soweit sein. Wir werden euch auf dem Laufenden nach der Direct halten.

Mehr zu der kommenden Direct-Ausgabe findet ihr hier:

Das müsst ihr vorab zum Global Testfire bei Splatoon wissen

Bereits in der Vergangenheit hat Nintendo bei Spielen mit Multiplayer-Fokus eine Open Beta oder zumindest eine Beta für Switch Online-Mitglieder veröffentlicht. Deshalb sollte das bei Splatoon 3 ebenfalls der Fall sein.

Wird Switch Online benötigt? Das ist derzeit noch nicht bekannt, aber nicht unwahrscheinlich. Dieses Jahr gab es bereits zwei Beta-Tests zu Nintendo Switch Sports und Mario Strikers: Battle League Football. Bei beiden Spielen wurde eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt.

Was wird spielbar sein? Basierend auf den Global Testfire Sessions der anderen Splatoon-Spiele wird es eine limitierte Auswahl an Spielinhalten geben. So gab es neben einem Trainingsraum immer nur die Möglichkeit im Multiplayer den Modus Revierkampf auszuprobieren. Dafür hattet ihr zwei unterschiedliche Maps, vier Waffen und eine Auswahl an vorgefertigten Inklingen zur Verfügung. Wir gehen davon aus, dass es hier genauso sein wird.

Damit ihr einen Einblick bekommt, was Splatoon 3 überhaupt ist, könnt ihr euch hier den neuesten Trailer anschauen:

Wie lange wird der Global Testfire spielbar sein? Auch hier können wir nur anhand der Vorgänger spekulieren. Wie so oft bei Nintendo ist das Ganze voraussichtlich nur für ein Wochenende und nur zu bestimmten Uhrzeiten möglich. In wahrscheinlich zweistündigen Sessions, die an drei Tagen mehrfach stattfinden, könnt ihr den Online-Servern beitreten und das Spiel ausprobieren. Euer Fortschritt wird dabei nicht in die Vollversion übertragen.

Freut ihr euch auf eine mögliche Splatoon 3-Beta? braucht ihr überhaupt einen Global Testfire, um euch noch vom Spiel überzeugen zu können?