Das beste Koop-Spiel für Gamer und Nicht-Gamer: Mein persönliches Spiel des Jahres 2025 ist jetzt supergünstig!

Bei Amazon könnt ihr euch derzeit eine der besten Koop-Erfahrungen der letzten Jahre zum deutlich reduzierten Preis schnappen!

Seit dem ersten Halo auf der ersten Xbox, zu dem in Kürze ein wunderschönes Remake erscheint, bin ich leidenschaftlicher Verfechter von Couch-Koop-Gaming mit Splitscreen-Perspektive. Lange Zeit wurde dieses Genre sträflich vernachlässigt, bis Hazelight Studios mit Spielen wie A Way Out und It Takes Two die Splitscreen-Fackel wieder aufnahmen und ihr zu neuer Strahlkraft verhalfen. Der neueste Streich des schwedischen Entwicklerstudios ist sogar noch besser – und aktuell deutlich günstiger!

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Es geht doch nichts über Couch-Koop mit Splitscreen: Dieses Spiel mit 91 Punkten bei Metacritic ist der Beweis!

2:22 Split Fiction: Neuer Trailer enthüllt die abgefahrenen Side Missions des Koop-Abenteuers

Autoplay

In Split Fiction übernehmt ihr die Kontrolle über das ungleiche Autoren-Duo Mio und Zoe. Während Mio eine Leidenschaft für futuristische Science-Fiction à la Cyberpunkt hat, verliert sich Zoe am liebsten in quietschbunten Fantasy-Erzählungen mit Zauberern und Drachen. Durch ein skurriles Missgeschick landen die beiden plötzlich mitten in ihren eigenen Entwürfen – und die ungleichen Universen prallen ungebremst aufeinander.

Das Spiel setzt voll auf kooperative Action im Stil von It Takes Two. Um den Weg zurück in die reale Welt zu finden, müsst ihr euch gemeinsam durch neonbeleuchtete Megastädte und magische Fantasy-Welten schlagen.

Eure wichtigsten Werkzeuge dabei sind:

Gemeinsame Absprache: Ohne klare Kommunikation läuft hier nichts.

Ohne klare Kommunikation läuft hier nichts. Perfektes Timing: Viele Passagen erfordern synchrone Manöver.

Viele Passagen erfordern synchrone Manöver. Gegenseitige Hilfe: Ihr müsst die Stärken beider Charaktere kombinieren, um Rätsel zu lösen und knackige Gegner zu besiegen.

Revolutionär kundenfreundlich: Das „Friend’s Pass“-Feature

Ein absoluter Volltreffer ist auch diesmal wieder der „Friend’s Pass“ – ein Feature, das sich schon bei It Takes Two bestens bewährt hat. Das Prinzip dahinter ist extrem fair, unkompliziert und ein Paradebeispiel, an dem sich andere Entwickler und Publisher gerne inspirieren lassen könnten:

So funktioniert das gemeinsame Zocken:

Nur ein Kauf nötig: Lediglich eine Person muss die Vollversion von Split Fiction besitzen.

Lediglich eine Person muss die Vollversion von Split Fiction besitzen. Kostenloser Einstieg: Die zweite Person lädt sich einfach den Gratis-Pass herunter und kann sofort mitspielen.

Dank Splitscreen (auch im Online-Modus) habt ihr jederzeit die Perspektive eures Partners im Blick, wodurch das gemeinsame Koop-Gameplay deutlich erleichtert wird.

Visuell zieht Split Fiction ebenfalls alle Register. Dank der Power der Unreal Engine 5 erstrahlt das Spiel in gestochen scharfer Pracht, die von beeindruckenden Lichtstimmungen und dynamischen Partikeleffekten getragen wird. Die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Welten laufen dabei absolut flüssig, sodass ihr euch jederzeit geschmeidig durch die verschiedenen Dimensionen bewegt.

Crossplay-kompatibel Dieses Koop-Meisterwerk müsst ihr gespielt haben!

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Autoplay

Volles Crossplay voraus: Egal ob auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oder der Nintendo Switch 2 – dank der umfassenden Crossplay-Unterstützung findet ihr auch online ohne Umwege direkt für das gemeinsame Koop-Erlebnis zusammen.