Spy x Anya: Erstes Videospiel zum Anime-Hit Spy x Family jetzt für Nintendo Switch vorbestellen

Im Juni erscheint das erste Spiel zur erfolgreichen Anime-Serie Spy x Family.

Mit Spy x Anya: Operation Memories erscheint am 28. Juni 2024 das erste Videospiel, das auf dem Anime-Hit Spy x Family basiert. Zumindest die physische Version für Nintendo Switch könnt ihr jetzt bereits bei Amazon vorbestellen, sie soll laut Produktseite pünktlich zum Release-Termin geliefert werden:

Zwar soll das Spiel auch für PS4, PS5 und PC erscheinen, diese Fassungen sind bislang aber weder digital noch physisch vorbestellbar. Es ist sogar unklar, ob es überhaupt einen physischen Release für Sonys Konsolen oder gar die Steam-Version geben wird.

Wie viel kostet Spy x Anya: Operation Memories?

Bei Amazon liegt der Preis für das Switch-Spiel derzeit bei 49,99€. Dabei könnte es sich allerdings noch um einen Platzhalter handeln. In den digitalen Stores wurde bislang nämlich noch kein Preis für Spy x Anya festgelegt. Auf jeden Fall bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch weniger.

Gibt es einen Preorder-Bonus?

Bislang wurde noch kein Preorder-Bonus für Spy x Anya: Operation Memories angekündigt. Das hat allerdings nicht viel zu bedeuten. Es ist normal, dass Preorder-Boni erst dann bekannt gegeben werden, wenn auch in den digitalen Stores die Vorbestellungen starten.

Was ist Spy x Anya: Operation Memories überhaupt?

2:23 Einer der beliebtesten Anime der letzten Jahre bekommt ein entspanntes Spiel spendiert

Spy x Anya: Operation Memories basiert auf der erfolgreichen, von den Studios Wit (Attack on Titan) und CloverWorks (The Promised Neverland) produzierten Anime-Serie Spy x Family. Diese dreht sich um eine ungewöhnliche Familie bestehend aus dem Spion Loid, der Auftragskillerin Yor und der gedankenlesenden Adoptivtochter Anya. Nur Anya weiß durch ihre Kräfte von den geheimen Identitäten ihrer Eltern. Loid und Yor haben keine Ahnung, was der andere tut.

Spy x Anya: Operation Memories stellt die aufgrund ihrer Niedlichkeit bei Fans extrem beliebte Anya in den Mittelpunkt. Unter der Woche erlebt ihr den Schulalltag der Grundschülerin, an den Wochenenden arbeitet ihr mit ihr an ihrem Fototagebuch und besucht dafür Parks, Aquarien, Museen und mehr. Aus dem Schulprojekt macht die von Spionen faszinierte Anya ihre eigene „Operation Memories“.

Das Gameplay soll aber nicht nur aus Erkundung und hübschen Fotos, sondern auch aus insgesamt 15 verschiedenen Minispielen bestehen, die teils auf der Serie basieren. Außerdem soll das Spiel über 80 Kleidungsstücke und Accessoires für Anya, Loid, Yor und den Familienhund Bond bieten.

