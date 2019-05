The Avengers: Square Enix teast Enthüllung des Spiels auf E3 an

Mit der E3 in greifbarer Nähe werden sämtliche Tweets der großen Entwickler und Publisher mit Argusaugen beobachtet. Obwohl wir bei Square Enix' aktuellen Tweets wohl eher von Falkenaugen sprechen müssten. Denn wie die Webseite Gearnuke festgestellt hat, könnte sich in den Tweets des japanischen Publishers eine Ankündigung verstecken.

Wird Avengers Project auf der E3 2019 enthüllt?

Was sagen uns die Teaser? Eigentlich zeigen die beiden Tweets nur den Beginn der Pressekonferenz, die Square Enix im Rahmen der E3 gibt. Die wurde bis jetzt vor allem wegen der Hoffnung auf neues Material zum Final Fantasy 7-Remake sehnlichst erwartet.

Schaut man sich aber die Bilder ganz genau an, könnte es noch ein anderes Highlight geben. Die Bilder neben dem Rahmen in der Mitte korrespondieren nämlich mit den Farben von vier der Infinity-Steine, die Fans spätestens seit Endgame ins Gedächtnis gebrannt sind.

Square Enix Live E3 2019 kicks off another exciting line up of titles! Tune in to https://t.co/CKLO0fQPN1 on Monday June 10 at 6pm PT! #SquareEnixE3 pic.twitter.com/1LLiNWEFBM — Square Enix (@SquareEnix) April 23, 2019

Square Enix Live E3 2019 is less than a month away so be sure to mark your calendars for June 10th at 6pm PT for all the exciting news! https://t.co/PoQw4wE5H3 #SquareEnixE3 pic.twitter.com/pK2RBOTcG9 — Square Enix (@SquareEnix) May 22, 2019

Wie passend, wenn man bedenkt, dass bei Tomb Raider-Mitentwickler Crystal Dynamics gerade ein Avengers-Spiel in der Mache ist, mit Auftrag von Square Enix. Das Entwicklerstudio hat aktuell das so genannte Avengers Project bei sich auf der Webseite, zusammen mit offenen Stellen und dem Hashtag #Reassemble.

Geplant sei laut offiziellen Angaben ein Projekt, dass mehrere Jahre und mehrere Spiele umfassen soll, basierend auf den Marvel-Supderhelden und beginnend mit den Avengers. Die Geschichte soll komplett eigenständig sein und Fans des Franchise über Jahre beschäftigen.

In letzter Zeit war es jedoch still geworden um das Spiel und auch um das Team. Das letzte Lara Croft-Spiel, Shadow of the Tomb Raider, entstand hauptsächlich bei Eidos Montréal. Vielleicht hat Crystal Dynamics also in aller Ruhe an einem Reveal gearbeitet, den sie auf der E3 präsentieren wollen? Möglich wäre es jedenfalls.

Was glaubt ihr bedeuten die Farben?