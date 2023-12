Dragon Ball: Die stärkste Attacke ist weder das Kamehameha noch die Genkidama - nicht einmal Goku kann sie meistern

Einer der stärksten Attacken in Dragon Ball: Die Genkidama. (Bild: © Toei Animation.)

Im Dragon Ball-Universum gibt es viele starke Charaktere. Son Goku selbst findet immer wieder neue Wege, seine Kraft zu steigern. Stärker zu werden und sich selbst zu übertreffen, ist das wichtigste Plotelement von Dragon Ball. Das zeigt sich an den immer wiederkehrenden Debatten unter Fans über den stärksten Bösewicht bis hin zur mächtigsten Attacke in der ganzen Serie.

Mit dem Sequel Dragon Ball Super wurden wir Zeugen von neuen mächtigen Techniken und Saiyajin-Formen wie Super Saiyajin Gott, Super Saiyajin Blue und dem Ultra Instinkt Zustand, den Goku während des Turniers der Kraft erreicht hat.

Der Zustand des Ultra Instinkts wird auch der “Zustand der Götter” genannt und dennoch kann Goku die mächtigste Attacke “Hakai”, die hauptsächlich die Götter der Zerstörung komplett beherrschen und einsetzen, nicht meistern.

Was ist Hakai?

In Dragon Ball Super wurden uns neue Antagonist*innen vorgestellt und einer von ihnen ist der Gott der Zerstörung Beerus mit seinem Engel Whis. Wie alle Götter der Zerstörung besitzt Beerus die mächtigste Fähigkeit der ganzen Dragon Ball-Serie: Hakai, auch bekannt als Destruction.

Hakai ist eine Technik, die es dem Nutzer erlaubt, die Existenz einer Person oder einer Sache permanent auszulöschen. Das heißt, dass die Seele der Person nicht ins Jenseits geschickt wird, sondern einfach verschwindet und aufhört zu existieren. Diese Fähigkeit gibt den Göttern der Zerstörung die Möglichkeit, komplette Planeten verschwinden zu lassen und ihren Titeln alle Ehre zu machen.

So sieht die Technik dann angewandt aus:

Es gibt jedoch einen Haken: Unsterbliche können durch diese Technik nicht ausgelöscht werden. Das wird sehr deutlich in der Future Trunks-Arc in Dragon Ball Super im Kampf gegen den fusionierten Zamasu in Trunks Zeitlinie.

Goku schafft es, in seiner Super Saiyajin Blue-Form Hakai einzusetzen und Zamasu nur teilweise zu verletzen. Goku selbst hat die Technik nicht gemeistert, da sie extrem genaue Konzentration auf die pure Zerstörung und Auslöschung voraussetzt und sein Hakai im Vergleich zu dem von Beerus langsamer ausgeführt wurde.

Am Ende der Arc wird enthüllt, dass auch das Hakai von Beerus den fusioniertem Zamasu nicht auslöschen könne, da dieser in dem Zustand ein Unsterblicher geworden ist. Es wird von Whis angedeutet, dass es eine Versiegelungstechik für solche Fälle gibt.

Wie ist eure Meinung zu dieser mächtigen Technik und welche sind eure Lieblingsattacken in Dragon Ball?