Star Wars Episode 9 - Exklusive Szene wird in neuem Fortnite-Event gezeigt

Hatten sich in den vergangenen Tagen Fortnite-Spieler noch gefragt, warum Bulldozer das Autokino Risky Reels umbauen, wurde das Geheimnis jetzt offiziell gelüftet. Und zwar findet hier in wenigen Tagen die Premiere einer exklusiven Szene aus dem neuen Star Wars-Film "Der Aufstieg Skywalkers" statt.

Wann ist das Event? Der Trailer startet am 14. Dezember um 20 Uhr. Die Pforten zu Risky Reels öffnen bereits um 19:30 Uhr. Was gezeigt wird, ist aktuell natürlich noch nicht bekannt.

Hier die offizielle Ankündigung via Twitter:

Live from Risky Reels Fortnite Presents: #StarWarsTheRiseOfSkywalker exclusive scene premiere.



Watch it live on December 14. Doors open at 1:30 PM ET, show begins at 2 PM ET.



You won’t want to miss this ? pic.twitter.com/xRD0ynjaJT