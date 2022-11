Star Wars trifft Studio Ghibli: Der Grogu-Kurzfilm lässt uns das Herz schmelzen

Das japanische Animationsstudio Studio Ghibli dürften vielen Anime-Fans eher ein Begriff für seine Eigenproduktionen sein, ist es doch für liebevoll animierte Filme wie Chihiros Reise ins Zauberland oder Prinzessin Mononoke bekannt. Vor wenigen Tagen kündigte das Studio aber überraschend eine Zusammenarbeit mit Lucasfilm an. Das es um Star Wars ging war klar, viel mehr wollte das Studio aber nicht verraten.

Das ist aber auch gar nicht nötig, denn der Kurzfilm "Zen - Grogu und die Rußmännchen" ist überraschend schon ab heute verfügbar. In dem knapp vierminütigen handgezeichneten Film trifft der kleine Grogu aus The Mandalorian (den Fans lange Zeit liebevoll als Baby-Yoda bezeichneten) auf Ghiblis Rußmännchen. Zur Erinnerung, die kleinen schwarzen Wesen mit den großen Augen kommen bereits in Chihiros Reise ins Zauberland und Mein Nachbar Totoro vor.

Putziger Animationsfilm für Star Wars-Fans

Der Kurzfilm kommt dabei komplett ohne Sprache aus und ist stattdessen mit Musik unterlegt. Ein Blick lohnt sich aber auf jeden Fall, es ist einfach nur putzig, sich die süßen Animationen anzuschauen. Und keine Sorge: Trotz Grogus unstillbarem Hunger werden hier keine Rußmännchen vertilgt.

Wo könnt ihr den Grogu-Film schauen? Der Kurzfilm ist leider nicht öffentlich verfügbar. Wenn ihr aber ein Disney Plus-Abo besitzt, könnt ihr ihn ab heute über den Streaming-Service anschauen.

Habt ihr euch den Kurzfilm schon angeschaut? Wenn ja, wie findet ihr ihn?