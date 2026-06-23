Sieben legendäre Meilensteine der Star-Wars-Videospiel-Geschichte: Jetzt massiv reduziert beim Amazon Prime Day!

Gleich sieben Star-Wars-Meisterwerke erwarten euch im prall gefüllten Heritage Pack!

Könnt ihr euch noch an das Jahr 2003 erinnern? Draußen lief die Musik der frühen Nullerjahre, und drinnen im Zimmer surrte eine klobige, schwarze Box mit einem giftgrünen Logo auf der Oberseite: die allererste Xbox. Wer von euch damals das Privileg hatte, diesen legendären Konsolen-Brecher sein Eigen zu nennen, der weiß genau, welches goldene Zeitalter für Star-Wars-Videospiele wir damals erleben durften.

Genau dieses Gefühl von damals könnt ihr euch jetzt gebündelt zurückholen. Der Amazon Prime Day ist in vollem Gange und haut ein Angebot raus, bei dem jeder Fan der weit, weit entfernten Galaxis feuchte Augen bekommt. Das Star Wars Heritage Pack ist massiv im Preis reduziert. Für einen schmalen Taler bekommt ihr nicht nur einen, nicht zwei, sondern gleich sieben absolute Meilensteine der Gaming-Geschichte auf einen Schlag.

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23:51 KOTOR - Video-Rückblick zu Star Wars: Knights of the Old Republic

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Kommen wir direkt zu den Kronjuwelen dieses Pakets. Als ich damals die Disc von STAR WARS: Knights of the Old Republic (KotOR) in meine Xbox legte, ahnte ich nicht, dass dieses Spiel mein Verständnis von Storytelling in Videospielen für immer verändern würde. BioWare schuf hier ein Meisterwerk, das rund 4.000 Jahre vor den Filmen spielt. Keine Skywalker-Saga, kein Darth Vader – und genau das war die größte Stärke. Ihr konntet völlig frei entscheiden, ob ihr dem Pfad der hellen Seite folgt oder als skrupelloser Sith-Lord die Galaxis erzittern lasst.

Die Atmosphäre auf der Ebon Hawk, die Gespräche mit Bastila, dem herrlich misanthropischen Attentäter-Droiden HK-47 ("Fleischsäcke!") und natürlich einer der brillantesten Plot-Twists der gesamten Mediengeschichte – KotOR ist schlichtweg legendär.

Und das Beste? Im Heritage Pack ist auch direkt der Nachfolger STAR WARS: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords enthalten. Entwickelt von Obsidian Entertainment, schlug dieser Teil eine deutlich düstere, philosophischere Richtung ein. Die graue Jedi Kreia hinterfragte die Natur der Macht so gründlich wie niemand zuvor oder danach. Wer diese beiden RPG-Meilensteine noch nicht erlebt hat, hat eine klaffende Bildungslücke im Star-Wars-Universum, die ihr jetzt am Prime Day endlich schließen könnt.

Simon Berger Simon ist ein Kind der frühen 2000er und hat vermutlich mehr Zeit auf der Brücke der Ebon Hawk verbracht als auf irgendeinem anderen virtuellen Raumschiff. Sein Herz schlägt seit dem ersten Boot-Vorgang der originalen Xbox im Takt der Klonkriege – damals natürlich noch mit dem massiven „Duke“-Controller in den Händen.

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STAR WARS Republic Commando war und ist ein absolutes Phänomen. Das Spiel pfeift auf Jedi-Romantik. Hier gibt es keine Lichtschwerter. Ihr steuert „Boss“, den Anführer des Delta Squads, einer Elite-Einheit von Klonkriegern.

Gemeinsam mit euren Brüdern Fixer, Scorch und Sev werdet ihr in die dreckigsten, düstersten Winkel der Klonkriege geschickt. Was Republic Commando so genial macht, ist das fantastische, intuitive Squad-System. Per Knopfdruck befehligt ihr eure KI-Kameraden, Sprengsätze anzubringen, Scharfschützenpositionen einzunehmen oder schwere Geschütze zu bemannen.

Die Atmosphäre war für damalige Star-Wars-Verhältnisse erstaunlich düster und gritty. Wenn euch ein geonosischer Käfer ansprang und sein grünes Blut die Innenseite eures Visier-Displays verschmierte, bevor der automatische Scheibenwischer anlief – das war pures Mittendrin-Gefühl! Bis heute warten Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung. Solange die ausbleibt, ist das Wiedersehen mit dem Delta Squad im Heritage Pack das Beste, was ihr kriegen könnt.

Diese sieben Klassiker stecken im Star Wars Heritage Pack:

STAR WARS: Knights of the Old Republic

STAR WARS: Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords

STAR WARS Republic Commando

STAR WARS Jedi Knight II: Jedi Outcast

STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy

STAR WARS Episode I Racer

STAR WARS: The Force Unleashed

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