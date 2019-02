Star Wars - Hollywood-Schauspieler bastelt Mega-Trailer aus 10 Star-Wars-Filmen

Das umfangreiche Star Wars Universum von George Lucas umfasst inzwischen drei Film-Trilogien mit bislang 8 Kinofilmen plus die zwei Anthologie-Filmen Rogue One und zuletzt Han Solo - nicht zu vergessen die zahlreichen Spiele und neuen TV-Serien.

Ende des Jahres kommt der nächste Star-Wars-Film Episode 9 in die Kinos und schließt nicht nur die aktuelle Film-Trilogie mit den neuen Helden Rey, Finn und Poe gegen Bösewicht Kylo Ren ab. Auch bringt Regisseur J.J. Abrams mit seinem neuen Sternenkriegabenteuer die legendäre Skywalker-Saga zu Ende.

Zeit, noch einmal Revue passieren zu lassen, dachte sich wohl auch der bekannte Schauspieler Topher Grace (Die wilden Siebziger, Spider-Man 3) und großer Fan der Saga. So veröffentlicht er nun einen Zusammenschnitt aller 10 Star-Wars-Filmen aus 42 Jahren in einem 5-minütigen langen Trailer namens "Star Wars: Always". Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen:

Star Wars: Episode 9 ist für den 19. Dezember in den Kinos angekündigt. Darin gibt es ein Wiedersehen mit Daisy Ridley als Rey, Adam Driver als Kylo Ren, John Boyega als Finn, Oscar Isaac als Poe, Mark Hamill als Luke Skywalker, Joonas Suotamo als Chewie, Carrie Fisher als Leia und auch Billy Dee Williams als Lando Calrissian spielt erstmals wieder mit.

Zu den Neuzugängen gehören Naomi Ackie, Matt Smith (Doctor Who), Richard E. Grant (Logan), Dominic Monaghan (Herr der Ringe) und Keri Russell (The Americans).

Erst kürzlich wurden die Dreharbeiten zum noch immer namenlosen Star-Wars-Film abgeschlossen. Erste Bilder, einen Film-Titel und vielleicht sogar einen ersten Trailer bekommen wir im April auf der Star Wars Celebration zu Gesicht.

It feels impossible, but today wrapped photography on Episode IX. There is no adequate way to thank this truly magical crew and cast. I’m forever indebted to you all. pic.twitter.com/138AprtFuZ