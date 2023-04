Jedi: Survivor hat jetzt endlich mehr Anpassungsmöglichkeiten für Cal Kestis.

Ponchos áde! In Star Wars Jedi: Fallen Order gehörten neue Klamotten nicht unbedingt zu den spannendsten Funden im Spiel – immerhin ist der größte Unterschied zwischen den unterschiedlichen Umhängen dort, welche Farbkombination sie besitzen. Und ganz egal, welche Farbe ich gewählt habe, am Ende sah Cal doch immer ein bisschen wie ein Eisverkäufer oder ein Held aus einem Italowestern aus.

Während das zwar sein ganz eigener Spaß war, freue ich mich trotzdem umso mehr darüber, dass der Nachfolger Jedi: Survivor hier ordentlich aufholt und Cal nicht nur Outfits zusammenstellen lässt, sondern auch neue Haarfrisuren in petto hat.

Jedi: Survivor bietet jede Menge Charakteranpassungen

Statt einfach nur zwischen verschiedenen Ponchos (oder gar keinem Umhang) wählen zu können, bietet Jedi Survivor gleich fünf Bereiche, in denen wir Cals Aussehen anpassen können:

Haare

Bart

Jacke

Oberteil

Hose

In Jedi: Survivor können wir das Aussehen von Cal weit mehr verändern als noch in Fallen Order.

Die verschiedenen Klamotten können dabei nicht nur frei kombiniert, sondern auch farblich angepasst werden. Zwar lassen sich die Gesichtszüge des Hauptcharakters, wie in einem vollwertigen Editor, natürlich nicht ändern, aber die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten geben mir jetzt endlich mehr Freiheit dabei, Cal so zu gestalten, wie ich es will. Und viel wichtiger noch: Neue Outfits in der Welt zu entdecken dürfte jetzt endlich auch mehr Spaß machen – denn irgendwann wurden die Ponchos doch etwas eintönig.

Ich zumindest kann mit Sicherheit sagen: Finde ich in der Spielwelt einen Vokuhila und ein Ziegenbärtchen für Cal, wer wäre ich, würde ich den Jedi nicht sofort umstylen?

Hier könnt ihr euch die neuen Anpassungsoptionen auch im Preview-Video von GS-Kollege Fabiano ansehen:

17:04 Star Wars Jedi: Survivor hat viel mehr Open World als erwartet

Weitere Anpassungsmöglichkeiten

Neben Cals Klamotten und Haarschnitt lassen sich natürlich auch noch weitere Elemente anpassen. So können wir nicht nur sein Lichtschwert in Farbe und Einzelteilen wieder anpassen, sondern auch für Droiden-Begleiter BD-1 austauschbare Einzelteile in der Welt finden – vielleicht gibt es ja auch für den Droiden einen Vokuhila für den Partner-Look.

Habt ihr euch schon überlegt, wie euer Cal im Spiel aussehen soll?