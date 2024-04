Star Wars Outlaws hat Cantinas und Fans wissen, was das heißt: Hier darf nur ein einziger Song gespielt werden!

Kay wird sich in SW Outlaws viel in Cantinas rumtummeln. Ob die berühmte Cantina Band dort auch spielen wird? (Bild: Disney/Lucasfilm/Ubisoft/Massive Entertainment)

"In jeder Stadt, die du besuchst, ist die Cantina der zentrale Ort, an dem du dich über die Gegend informieren kannst, Informationen sammelst und Arbeit findest."

Als ich diesen Satz über Star Wars Outlaws das erste Mal las, schoss mir sofort ein Wunsch in den Kopf: Ich will, dass die Cantina Band in dem Spiel seinen Auftritt hat! Denn bei dem Wort "Cantina" hatte ich augenblicklich einen Ohrwurm vom berühmten Song der Cantina Band, der mittlerweile sogar Meme-Status erlangt hat. Für mich Grund genug, mir einen Auftritt der Band auch im kommenden Star Wars-Spiel zu wünschen.

"Spielt denselben Song nochmal!" - Ein Meme, das für mich wie Lichtschwerter zu Star Wars gehört

Ubisoft und Massive Entertainment haben jüngst einen neuen Trailer zu Star Wars Outlaws veröffentlicht, der mit dem 30. August 2024 auch endlich den Release-Termin verraten hat. Passend dazu veröffentlichte GameInformer einen Artikel mit exklusiven Einblicken zum Spiel.

Darin wird unter anderem verraten, dass wir in Outlaws mehrere Cantinas aufsuchen werden. Diese Bars bzw. Kneipen sind Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, an Informationen und Jobs zu kommen.

Statt mir aber weiter Gedanken über das damit verbundene Gameplay zu machen, ertönte in meinem Kopf sofort der Cantina Song – und wollte mich einfach nicht mehr in Ruhe lassen. Star Wars-Fans dürften das nur zu gut kennen. Seit der von John Williams komponierte Song nämlich in Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung gespielt wurde, zählt er zu den Top-Ohrwürmern und wurde mehrmals adaptiert.

Hier die originale, legendäre Filmszene in der Mos Eisley Cantina, die sich auf dem Wüstenplanet Tatooine befindet:

Das an die "1930er Benny-Goodman-Swing-Band-Musik" angelehnte Stück erlangte aber spätestens durch die Parodie in der Cartoon-Serie Family Guy Meme-Status.

Hier die parodierte Szene aus Family Guy:

"Dankeschön! Wir sind die Cantina Band. Wenn ihr Songwünsche habt, dann ruft sie einfach. - Spielt denselben Song nochmal! - Alles klar, denselben Song. Und los!"

Und spätestens da damit war ein Meme geboren, das schließlich dazu führte, dass wir auf YouTube die unterschiedlichsten Loop-Versionen finden können – teils bis zu 10 Stunden am Stück.

Wenn ich den Cantina Song nicht in Star Wars Outlaws höre, bin ich traurig

Für mich gehört der Cantina Song aber nicht nur aufgrund seines Kult-Status in das Spiel.

Zum einen wäre es auch das perfekte Easter Egg, und das auch nicht zum ersten Mal. In anderen Star Wars-Spielen wie Jedi Knight 2: Jedi Outcast oder The Old Republic kam der Song auch schon vor.

Zum anderen spielt die Story von Star Wars Outlaws zwischen "Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück" und "Star Wars Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Und da die Cantina Band kurz davor in Episode V auf dem Planeten Tatooine gespielt hat – den wir in Outlaws ebenfalls bereisen – würden Zeit und Ort durchaus Sinn ergeben.

Ubisoft und Massive würden in meinen Augen daher eine klare Chance verpassen, wenn sie die Cantina Band nicht wenigstens für die musikalische Untermalung in einer Cantina auf Tatooine "engagieren".

So sehr ich den Song und das Meme persönlich auch feiere und ihn mir im Spiel wünsche, hätte ich eine Bedingung: Falls der Song tatsächlich eingebaut werden sollte – in Dauerschleife – müsste es eine Möglichkeit geben, den Loop zu unterbrechen. Denn nicht alle können den Song auf Dauer aushalten – vielleicht sogar ich, wer weiß.

Daher wäre es das Mindeste, wenn sich der Song in den Einstellungen deaktivieren ließe bzw. er nur als Teil einer größeren Songliste ausgewählt werden könnte. Im besten Fall wird das ins Gameplay eingebunden, in dem wir wirklich (vorgefertigte) Song-Wünsche äußern können, die dann auch tatsächlich von der Band gespielt werden. So könnten wir den Loop noch organischer durchbrechen. Das wäre dann Fan-Service auf höchstem Niveau. Und ich wunschlos glücklich.