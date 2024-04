Star Wars Outlaws vorbestellen: Alles zu Release, Editionen & frühem Zugang für PS5 & Xbox

Das Open-World-Spiel Star Wars Outlaws könnt ihr jetzt für PS5, Xbox und PC vorbestellen, auch in der Gold und der Ultimate Edition.

Ubisoft hat nicht nur einen neuen Trailer zu Star Wars Outlaws veröffentlicht, sondern auch endlich den Release-Termin bekannt gegeben: Das Open-World-Actionspiel soll am 30. August für PS5, Xbox Series und PC erscheinen. Im Ubisoft Store könnt ihr es jetzt bereits vorbestellen und euch so den Preorder-Bonus sichern! Neben der Standard-Version gibt es hier auch die Gold und Ultimate Edition, mit denen ihr drei Tage früher spielen könnt:

Bei anderen Shops wie beispielsweise Amazon ist Star Wars Outlaws bislang noch nicht zu finden, das dürfte sich aber vermutlich schon morgen ändern. Sobald Amazon die Vorbestellungen gestartet hat, werdet ihr sie hier finden:

Star Wars Outlaws 3 Tage früher spielen mit der Gold & Ultimate Edition

Mit der Gold und der Ultimate Edition von Star Wars Outlaws bekommt ihr nicht nur drei Tage früheren Zugang zum Spiel, sondern auch den Season Pass mit der Zusatzmission "Jabbas Schachzug".

Mit der Gold und der Ultimate Edition von Star Wars Outlaws bekommt ihr drei Tage früheren Zugang zum Spiel und könnt euch somit schon ab dem 27. Juli auf euer Star Wars-Abenteuer begeben. Außerdem ist neben dem Hauptspiel der Season Pass enthalten, der zwei zukünftige Story-DLCs sowie die direkt am Release-Tag verfügbare Zusatz-Mission "Jabbas Schachzug" bieten soll.

Nur in der Ultimate Edition enthalten sind das digitale Artbook und zwei Pakete mit verschiedenen kosmetischen Gegenständen. Die UVP der Gold Edition liegt bei 109,99€ , die Ultimate Edition kostet 129,99€.

Was ist der Preorder-Bonus für Star Wars Outlaws?

Wenn ihr Star Wars Outlaws vorbestellt, könnt ihr euch kosmetische Gegenstände für euer Raumschiff und euer Speeder Bike sichern.

Preorder-Bonus für Star Wars Outlaws ist das sogenannte Kessel Runner Bonus Pack. Dieses enthält kosmetische Gegenstände für euer Raumschiff und euer Speeder Bike. Nach derzeitigem Stand bekommt ihr den Vorbesteller-Bonus unabhängig davon, für welche Plattform und bei welchem Händler ihr bestellt.

Was ist Star Wars Outlaws überhaupt?

2:45 Star Wars Outlaws: Der Story-Trailer verrät den Release des Open-World-Spiels

Open World mit verschiedenen Planeten: Star Wars Outlaws soll ein riesiges Open-World-Spiel werden, das euch gleich mehrere Planeten erkunden lässt, darunter beispielsweise Tatooine. Mit eurem Raumschiff könnt ihr zudem ins Weltall aufbrechen, während ihr am Boden große Entfernungen mit eurem Speeder Bike überwindet.

Verbrecher-Karriere: Ihr spielt die Kriminelle Kay Vess, die untertauchen und ein neues Leben beginnen will, als vom Imperium ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt wird. Vorher will sie allerdings noch einen gewaltigen Raubzug durchziehen, wozu sie jedoch erst mal in der Gunst der Verbrecher-Syndikate aufsteigen muss. Zeitlich ist die Handlung zwischen „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ angesiedelt.

10:38 Star Wars Outlaws - Erstes Gameplay aus dem neuen Open World-Game

Schießen und Schleichen: Das Gameplay soll eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Schleichen bieten. Da Kay über keine Jedi-Kräfte verfügt, ist sie weitgehend auf ihren Blaster angewiesen, der sich allerdings auf vielfältige Weise aufrüsten lässt. Außerdem hat Kay einen tierischen Begleiter, der Feinden die Waffen klauen kann.

