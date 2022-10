Star Wars Squadrons für 5€: Erlebt jetzt packende Weltraumschlachten zum Spottpreis

Im neuen Saturn-Gutscheinheft gibt es jetzt einige interessante Gaming-Angebote, darunter neben Gaming-PCs, Gaming-Stühlen und Zubehör wie Headsets auch einige Spiele. So bekommt ihr gerade Star Wars Squadrons für PS4 zum sehr günstigen Preis von 5€. Die Xbox-Version ist etwas teurer, hierfür zahlt ihr noch 7,99€ plus Versand. Bei der PS4-Version ist der Versand kostenlos.

Das aktuelle Saturn-Gutscheinheft läuft noch bis zum 19. Oktober, einzelne Deals könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Die Übersicht über alle Angebote im Gutscheinheft, zu denen neben Gaming-Deals auch Laptops, Tablets, Smartphones und 4K-Fernseher gehören, findet ihr hier:

Was bietet Star Wars Squadrons?

Star Wars Squadrons ist ein Weltraum-Shooter, in dem ihr auf Seiten des Imperiums oder der Neuen Republik in spannenden Schlachten mit den bekannten Schiffen gegeneinander antretet. Neben den Multiplayer-Gefechten, die von einfachen Deathmatches bis hin zu komplexen Schlachtverläufen mit mehreren Phasen reichen, gibt es auch eine aufwendige Singleplayer-Kampagne, in der ihr für beide Fraktionen kämpft. Auf der PS4 ermöglicht die Unterstützung von PSVR ein besonders immersiven Spielerlebnis, bei dem ihr euch ganz in die Rolle des Piloten hineinversetzen könnt.

Praktischerweise gibt es im Saturn-Gutscheinheft übrigens auch das PSVR Starter Pack mit Headset, Kamera und der Minispielsammlung VR Worlds im Sonderangebot, und zwar für 199€ (UVP: 299,99):

3 Spiele für 49€ bei Saturn & MediaMarkt

Ebenfalls bis zum 19. Oktober laufen bei Saturn und MediaMarkt Aktionen, in denen ihr drei Spiele für PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch oder PC zusammen für nur 49€ bekommen könnt. Während die Auswahl für die Switch eher begrenzt ist, sind für PS4 und PS5 auch große Titel wie Far Cry 6 oder Tiny Tina’s Wonderlands dabei. Ein paar der attraktivsten Deals wie Assassin’s Creed Valhalla sind aber leider bereits ausverkauft und höchstens noch in einzelnen Märkten verfügbar. Die Übersicht über die Aktionen findet ihr hier:

