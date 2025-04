Jetzt offiziell: Das ist das neue Star Wars Singleplayer-Abenteuer von EA und Respawn

Das sieht doch schon ziemlich vielversprechend aus: Star Wars Zero Company wird ein Rundentaktik-Spiel.

Im Vorfeld gab es jede Menge Leaks, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Bit Reactor und Respawn arbeiten gemeinsam für EA an Star Wars Zero Company. Das Spiel wird ein rundenbasierter Taktik-Titel und soll demnächst eingehender vorgestellt werden. Bisher gibt es nur ein Bild, aber das lässt auch schon einiges erahnen.

Star Wars Zero Company ist offiziell und klingt, als würde es wie XCOM und Co.

Darum geht's: Vor gar nicht allzu langer Zeit wurden sogar schon Screenshots geleakt, die Gerüchte geisterten bereits seit Monaten durchs Netz: Bit Reactor und Respawn arbeiten gemeinsam an einem Star Wars-Titel, der sich offenbar stark an Titeln wie XCOM orientiert.

Jetzt hat das Kind einen Namen und erste Concept Art gibt es auch. Das letzte große Star Wars-Spiel war Outlaws:

Das ist Zero Company: Besonders viele Infos wurden leider noch nicht verraten, aber das soll sich bald ändern. Am 19. April (also schon in wenigen Tagen) erwartet euch bei der Star Wars-Celebration ein eigenes Panel, bei dem ein erster Blick auf das Spiel gezeigt werden soll. Bis dahin wissen wir nur das Gröbste:

Es wird rundenbasiert.

Es wird ein Taktik-Spiel.

Es kommt von Bit Reactor, Respawn, Lucasfilm Games und Electronic Arts.

Es erscheint für PC, PS5 und Xbox Series S/X (via Twitter)

Dazu gab es ein erstes Concept Art-Bild, das ihr euch hier in diesem Tweet ansehen könnt:

Das ist auf dem Bild zu sehen:

Ein Tognathianer-Jedi mit Lichtschwert

Ein Klontruppler mit Phase 1-Rüstung (eventuell spielt Zero Company also zur Zeit der Klonkriege)

Ein Mandalorianer

Ein Droide aus der R-Serie

Eine Person mit einer Art Scharfschützengewehr und Raumanzug

Eine Person mit Mantel und Kampfdroiden-Hologramm (ein weiterer Hinweis auf die Klonkriege)

Womöglich haben wir es hier also mit einer festen Heldentruppe zu tun, falls es sich bei diesen Charakteren um die einzigen handelt, die wir in die Schlacht führen können. Das würde sich vom Permadeath-Ansatz aus XCOM unterscheiden.

Was sind das für Entwickler? Bit Reactor stellt ein relativ neu gegründetes Studio dar. Es besteht aus mehreren Entwickler*innen, die bei Firaxis tatsächlich an den neueren XCOM-Titeln gearbeitet haben. Andere Teammitglieder waren an Civilization, Gears of War oder Elder Scrolls Online beteiligt.

Das klingt also alles ganz danach, als bekämen wir es hier mit einer Art Marvels Midnight Suns zu tun, nur eben im Star Wars-Gewand. Wer einen der neueren XCOM-Titel oder eben Midnight Suns gespielt hat, weiß, dass das hervorragende Neuigkeiten sind.

Nur schade, dass Respawn Entertainment gefühlt alles Mögliche macht, außer ein neues Titanfall zu entwickeln. Dabei gibt es da draußen Horden an Shooter-Fans, die ihnen und EA ein Titanfall 3 lechzend aus den Händen reißen würden (ich bin Horden an Shooter-Fans).

Wie gefällt euch die Aussicht auf ein Star Wars-XCOM? Was haltet ihr vom Titel Zero Company?