Blumenkohl vs. ?: Was versteckt sich hinter dem Stardew Valley ähnlichem Switch Spiel Harvestella?

Wir alle lieben Stardew Valley und das entspannte Gefühl, welches es uns vermittelt. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber mir fehlte ab und zu (je nach Laune) etwas mehr Kampfsystem in dem Spiel. Für diejenigen unter euch, denen es genauso geht wie mir, habe ich die perfekte Lösung: Gerade ist das von Square Enix entwickelte Nintendo Spiel Harvestella bei Amazon im Angebot. Das JRPG mit Stardew Valley Elementen kostet euch mit den 10% Rabatt 53,99€.

Ich kannte Harvestella vorher noch nicht und möchte euch hiermit einen Überblick geben was Inhalt, Setting und vor allem Kampf- und Farming- System angeht.

Harvestella auf der Nintendo Switch

1:57 Harvestella - Gameplay-Trailer stellt den Mix aus Stardew Valley und Final Fantasy vor

Wie ihr im Video sehen könnt, spielen die Ereignisse in Harvestella rund um fünf verschiedene Jahreszeiten. Das sogenannte Silentium ist aber nicht wie die vorherigen Jahreszeiten von schönem Wetter und Freude geprägt, sondern bringt eher eine düstere Atmosphäre mit sich. In diesem Zeitraum müsst ihr verschiedene Bedrohungen überwinden und kommt der Geschichte von Silentium auf die Schliche.

Was für mich aber Harvestella vor allem so interessant macht, ist das Weltendesign sowie der eigene Garten, auf den ich gleich noch zurückkommen werde. Euch erwarten in dem Nintendo Switch Spiel Städte, die alle von einer ganz anderen Vegetation gezeichnet sind:

Nemea: Hier blühen das ganze Jahr über Kirschbäume.

Hier blühen das ganze Jahr über Kirschbäume. Shatolla: Eine Küstenstadt mit viel besuchten Tavernen.

Eine Küstenstadt mit viel besuchten Tavernen. Lethe: Diese Stadt glänzt nur so von den vier Jahreszeiten.

Diese Stadt glänzt nur so von den vier Jahreszeiten. Argen: Die heilige Hauptstadt, welche in Schnee gehüllt ist.

Hier seht ihr, wie euer Garten in Harvestella aussehen könnte.

Das schöne hierbei ist, dass der Farmer-Alltag direkt mit der Erkundung der Welt verknüpft ist. Ihr könnt zum einem Obst, Gemüse und Feldfrüchte anbauen und diese verkaufen. Zum anderem kann damit aber auch gekocht werden. Wenn ihr euch dazu entscheidet eure Ernte zu kochen, sind euch hilfreiche Boni im Kampf garantiert. Nicht nur LP-Wiederherstellung, sondern auch eine temporäre Verbesserung eurer Kampfwerte!

Wie kämpft man in Harvestella?

Harvestella macht aber auch sein Kampfsystem aus. Ihr könnt währenddessen zwischen Kämpfern wechseln, die schnelle Schwerttechniken einsetzen, Schattenläufern, die tödliche Wunden mit ihrer Doppelklinge verursachen und dem Magier, der auf magische Angriffe spezialisiert ist, wechseln.

Na erkennt ihr das Monster? Hier seht ihr ein Noin, eine böse Blume und einen Goblin.

Um euch aber auch fiesen Gegnern, wie zum Beispiel einen Goblin zu stellen, gibt es in dem Nintendo Switch Spiel Harvestella auch Verbündete, die euch im Kampf unterstützen können. Das erinnert mich vom Prinzip her ziemlich an Genshin Impact. Die Wahl habt ihr zwischen folgenden Charakteren:

Shrika: Eine Missionarin auf der Suche nach einem neuen Glauben.

Eine Missionarin auf der Suche nach einem neuen Glauben. Heine: Ein Mechaniker und Gentleman.

Ein Mechaniker und Gentleman. Azir: Er ist ein Nachkomme der Windleser.

Er ist ein Nachkomme der Windleser. Aria: Sie ist besonders mysteriös, da sie behauptet aus der Zukunft zu kommen.

Falls ihr euch allgemein für Spiele interessiert, die so ähnlich sind wie Stardew Valley, kann ich euch diesen Beitrag von Jonas Herrmann empfehlen. Hier stellt er euch neben Harvestella noch 7 weitere Spiele vor:

Mehr zum Thema 8 Spiele wie Stardew Valley, mit denen die kalten Tage wie im Flug vergehen von Jonas Herrmann