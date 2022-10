8 Spiele wie Stardew Valley, mit denen die kalten Tage wie im Flug vergehen

Die Tage werden kürzer und die Gaming-Sessions dadurch oft länger. Die kalten Monate eignen sich perfekt, um Kekse knabbernd, Tee schlürfend und mit der Kombination aus Kuscheldecke und Wärmflasche ausgerüstet Stunde um Stunde in entspannten Spielen zu verbringen. Der Indie-Hit Stardew Valley hat nach seinem Release 2016 dem Genre der Farming-Sims einen neuerlichen Frühling beschert und mittlerweile wirkt es so, als würde jedes zweite Studio an einem eigenen Cozy Game arbeiten.

Das bringt viele frische Ideen und Settings ins Genre, kann mitunter aber auch etwas unübersichtlich werden. Wir schaffen Abhilfe und stellen euch acht aktuelle oder kommende Spiele vor, in denen ihr mal so richtig die Seele baumeln lassen könnt. Nicht alle davon setzen dabei auf den selben Gameplay-Mix wie Stardew Valley, die entspannte Suchtspirale haben aber alle gemein.

Roots of Pacha

Release: Anfang 2023

Anfang 2023 Plattformen: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Roots of Pacha ist ein relativ klassischer Vertreter des Genres, wartet aber mit einem erfrischenden Twist auf. Das Spiel ist nämlich in der Steinzeit angesiedelt und erzählt so von der Wiege der Menschheit. Wir entwickeln unseren Clan Schritt für Schritt von Jägern und Sammlern zu Landwirten, erforschen neue Technologien und arbeiten stetig am Fortschritt unserer Dorfgemeinschaft. Wir können Felder anlegen, Tiere zähmen und angeln, bauen Beziehungen zu den anderen Bewohner*innen unserer Siedlung auf und erkunden ein tiefes und gefährliches Höhlensystem. Dabei sind wir nicht gezwungenermaßen auf uns allein gestellt, direkt zum Release soll es nämlich auch einen Koop-Modus geben.

Wylde Flowers

Release: 20. September 2022

20. September 2022 Plattformen: Nintendo Switch, PC

Tagsüber Farmerin, Hexe bei Nacht. Ähnlich wie in Stardew Valley verschlägt es Protagonistin Tara am Anfang von Wylde Flowers auf den Bauernhof ihrer Großmutter, den sie übernimmt und Nach und Nach ausbaut. Das Spiel von Studio Drydock legt dabei aber deutlich mehr Wert auf die Story. Das Zusammenleben der Dorfbewohner*innen und der Hexen bietet nämlich jede Menge Konfliktpotential, mit dem wir umgehen müssen. Kollege David gefällt dabei besonders die Repräsentation und Diversität, die den Titel angenehm von anderen Genre-Vertretern abhebt.

Disney Dreamlight Valley

Release: 6. September 2022 (Early Access)

6. September 2022 (Early Access) Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Die wohl größte Besonderheit von Disney Dreamlight Valley findet sich schon im Titel. Hier trefft ihr nämlich auf allerlei Charaktere aus Disney-Filmen und -Serien. Ihr helft Dagobert Duck beim Geld verdienen, richtet für Rémy aus Ratatouille ein eigenes Restaurant oder für Vaiana eine Hütte am Strand ein. Stück für Stück erkundet und verschönert ihr so das Dreamlight Valley und sammelt immer mehr Bewohner*innen. Farming spielt im Vergleich zu Stardew Valley ebenso eine eher untergeordnete Rolle wie Beziehungen, auf Kämpfe wird gar komplett verzichtet. Dafür gibt es viele Individualisierungsoptionen und bekannte Gesichter, mit denen ihr viel Zeit verbringen könnt.

Harvestella

Release: 4. November 2022

4. November 2022 Plattformen: Nintendo Switch, PC

Wenn euch die Kämpfe von Stardew Valley immer ein bisschen zu starr und eintönig waren und ihr eine Schwäche für JRPGs habt, könnte Harvestella von Square Enix genau das richtige für euch sein. Hier betretet ihr die magische Welt Lethe, in der es eine fünfte, düstere Jahreszeit gibt. Der Stil des Spiels erinnert dabei an Final Fantasy und die actionreichen Kämpfe sollen für Abwechslung sorgen. Trotzdem wird natürlich vor allem Gemüse angebaut, geangelt und mit den Dorfbewohner*innen gequatscht. Beide Teile des Gameplays greifen dabei ineinander, so könnt ihr etwa mit angebauten Ressourcen spezielle Leckereien zubereiten, die euch dann im Kampf diverse Boni geben.

Coral Island

Release: 11. Oktober 2022 (Early Access am PC)

11. Oktober 2022 (Early Access am PC) Plattformen: Nintendo Switch, PC

Wenn euch eine Farming-Sim alleine nicht schon genug Flucht vor dem grauen Alltag im Herbst und Winter bietet, wie wäre es dann mit einer Farming-Sim auf einer tropischen Insel? Coral Island bietet genau das. Hier bestellt ihr eure Felder unter Palmen und macht lange Spaziergänge am Strand. Über 50 Dorfbewohner*innen warten nur darauf, Freundschaft mit euch zu schließen und 16 davon kommen auch als romantische Option in Frage. Das Spiel behandelt darüber hinaus aber auch ein ernstes Thema. Vor eurer Ankunft wurde offenbar nicht genug auf den Umweltschutz geachtet und so müsst ihr neben Gemüse auch der Umwelt und dem Korallenriff vor der Stadt neues Leben einhauchen. Dafür könnt ihr sogar ausgedehnte Tauchgänge unternehmen.

Dinkum

Release: 14. Juli 2022 (Early Access)

14. Juli 2022 (Early Access) Plattformen: PC

Dinkum mixt Ideen aus Stardew Valley und Animal Crossing und verfrachtet das Ganze kurzerhand nach Australien. Umgeben von Kängurus, Spinnen und Krokodilen baut ihr eine kleine Siedlung auf und gewinnt Bewohner*innen dazu. In der Spielwelt müsst ihr wohl immer auf Attacken von wilden Tieren eingestellt sein, dennoch handelt es sich nicht etwa um einen Survival-Titel. Farming und Crafting stehen im Vordergrund und darüber hinaus könnt ihr die Umgebung ähnlich wie in Minecraft blockweise umgestalten.

Potion Permit

Release: 22. September 2022

22. September 2022 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Potion Permit erinnert schon bei der Optik stark an Stardew Valley und auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt, ist die grundsätzliche Prämisse doch eine andere. Ihr kommt nämlich als Alchimist*in in eine neue Stadt und eure wichtigste Aufgabe ist es, kranke Bewohner*innen zu heilen. Dafür müsst ihr Tränke zusammenmixen, wofür ihr wiederum Zutaten braucht. Diese könnt ihr sammeln oder von fiesen Monstern, die in der Umgebung des Örtchens durch die Landschaft streifen, erbeuten. Farming spielt im Spiel zwar keine Rolle, dafür verbringt ihr viel Zeit mit anderen Charakteren und schließt Freundschaften.

Bloody Hell Hotel

Release: TBA

TBA Plattformen: PC, Konsolen

Zu guter Letzt noch ein ziemlich skurriler Genre-Vertreter. In Bloody Hell Hotel von den Darq-Machern Unfold Games erwacht ihr als Vampir aus einem hunderte Jahre währenden Schlaf und findet euer einst so prächtiges Domizil ziemlich heruntergekommen vor. Eure Aufgabe ist es, das Schloss wieder auf Vordermann zu bringen und in ein gemütliches Hotel zu verwandeln. Gleichzeitig müsst ihr als Vampir aber auch immer wieder Blut saugen, um bei Kräften zu bleiben. Das Spiel erlebt ihr dabei aus der Ego-Perspektive, der An- und Abbau von Ressourcen sowie das Management sollen dennoch eine wichtige Rolle spielen. Der Titel wurde dieses Jahr offiziell angekündigt und hat bisher leider noch keinen Releasetermin. Mit etwas Glück könnt ihr euch aber zu Halloween 2023 euer eigenes Hotel Transsilvanien einrichten.

Welches Spiel spielt ihr zur Entspannung? Ist bei der Liste etwas für euch dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!