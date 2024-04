Stardew Valley-Fans gehen nach Update 1.6.4 an den Strand und bekommen merkwürdige Nachricht - diese Neuerung steckt dahinter

Das neue Fisch-Event ist nicht so bedrohlich, wie es klingen mag.

Nach dem großen und lange herbeigesehnten Inhalts-Update 1.6 liegt Stardew Valley-Entwickler Eric "Concerned Ape" Barone nicht auf der faulen Haut. Er hat bereits weitere Neuerungen veröffentlicht, zuletzt in Patch 1.6.4.

Eine neue Mitteilung, die seither zufällig aufploppen kann, kann schon mal merkwürdig bis unheimlich wirken, solange ihr nicht wisst, was genau dahintersteckt. Wir erklären es euch.

Diese Info kann nun in Stardew Valley auftauchen und das bedeutet sie

Auf Reddit schreibt ein verwirrter User: "Was?" und zeigt dazu einen Screenshot mit einer Bildschirm-Nachricht, die es bisher in der Farm Sim noch nicht gab. Grob übersetzt bedeutet sie:

"Ein Aalrausch hat am Strand begonnen."

Der Begriff, der auf Englisch verwendet wird, lautet "Eel Frenzy" und je nachdem, was wir hineininterpretieren, kann das sogar noch gruseliger klingen. Letzteres Wort kann nämlich auch "Wahnsinn", "Raserei" oder gar "Mordrausch" bedeuten.

Falls ihr schon mal Souls-Spiele wie Elden Ring oder Bloodborne gezockt habt, weckt der Ausdruck womöglich sogar richtig ungute Erinnerungen. Schließlich kann der Frenzy-Effekt hier dafür sorgen, dass ihr ziemlich schnell das Zeitliche segnet.

Aber keine Sorge, es handelt sich nicht um irgendetwas Bedrohliches, ganz im Gegenteil. Das Ereignis hat weder mit einem negativen Statuseffekt, noch mit einer Krankheit zu tun. Taucht diese Mitteilung auf, bedeutet das stattdessen, dass ihr jetzt in den Blubberblasen im Wasser besonders hohe Chancen habt, Aale aus dem Wasser zu ziehen (via Stardew Valley Wiki).

Das gilt nicht nur für Aale: mehr zu der neuen Mechanik

Die neuen Ereignisse gibt es für unterschiedliche Fischarten und Angelplätze im Spiel. Die Nachricht wird enstprechend angepasst mit: "Ein [Fischart XY]-Rausch hat [an Ort XY] begonnen."

Bedingungen: Die Events finden immer zu dem Zeitpunkt und an dem Ort statt, an dem die Fischart auch normalerweise zu angeln ist. Sie können nur tagsüber vor 23 Uhr stattfinden und ihr müsst eine von zwei Bedingungen erfüllen:

mindestens drei Tage gespielt und drei Fische gefangen

mindestens 14 Tage gespielt (Anzahl gefangener Fische ist dann egal)

Seid ihr am entsprechenden Ort, könnt ihr in den Blasen den Event-Fisch besonders gut und häufig fangen. An Tagen, an denen andere Ereignisse und Feste stattfinden, kann das Event nicht auftreten. Zudem müsst ihr wie erwähnt auf Version 1.6.4 spielen, was aktuell nur auf dem PC möglich ist.

Wer auf Konsole oder Mobile spielt, hat aktuell noch nicht einmal auf die 1.6-Inhalte Zugriff. Concerned Ape arbeitet aber schon daran, das möglichst schnell zu ändern.

Wusstet ihr, dass es dieses neue Ereignis gibt und was dahintersteckt?