'Habe den einen Weg gefunden, um bei Stardew Valley zu verlieren' – Stardew Valley-Spieler macht frischgebackener Ehefrau aus Versehen das schlimmste Hochzeitsgeschenk ever

Wenn wir ehrlich sind, sehen die Lehmklumpen aus Stardew Valley schon sehr verdächtig nach etwas anderem aus.

Stardew Valley lockt die Spieler*innen nicht nur mit einem ziemlich befriedigenden Gameplay-Loop sowie einer gemütlichen Spielwelt, sondern zeigt auch immer wieder stolz seine vielen kleinen Details. Zum Beispiel könnt ihr seit dem Update 1.6 Mayonnaise endlich aus dem Glas trinken und damit die Dorfbewohner*innen von Pelikan Stadt verstören.

Nun könnte eine weitere Neuerung aus demselben Update für Ärger nach der Hochzeitsnacht von Reddit-User mikerayhawk gesorgt haben.

Spieler verschenkt 'Geschenk' von seinem Hund an Frau weiter

Und zwar könnt ihr seit dem Update 1.6 nicht nur unendlich viele Haustiere haben, sondern auch Geschenke von ihnen bekommen, wenn sie euch mögen. Das wird mikerayhawk zum Verhängnis nach der Hochzeitsnacht:

Der Reddit-User hat sich vom Hochzeitsfieber der Mitspieler*innen mitreißen lassen und selbst geheiratet. Am Morgen nach der Hochzeit folgt ein idyllisches Bild, in dem die Frau in der Küche steht und mikerayhawks Hund friedlich neben ihr schläft.

Deswegen macht sich mikerayhawk los, um die frischgebackene Ehefrau zu begrüßen. Auf dem Weg bekommt der Hund noch eine kleine Streicheleinheit, die sich im Nachhinein als das Problem herauskristallisiert.

Die Streicheleinheit gefällt dem Hund von mikerayhawk nämlich so gut, dass der ein braunes Häufchen für sein Herrchen oder Frauchen produziert – blöderweise nimmt der Charakter von mikerayhawk den direkt in die Hände und verschenkt ihn an die Ehefrau weiter. Zum Glück stellt sich dann doch heraus, das es wohl einfach Lehm und nichts anderes ist.

Diesen schrecklichen Start in die Ehe wollte mikerayhawk trotzdem nicht so stehen lassen und hat den Tag danach direkt neugestartet. In Zukunft muss der Hund wohl auf die Streicheleinheiten warten, bis mikerayhawk die Ehefrau richtig begrüßt hat.

Gerade erst kürzlich hat die urzeitliche Stardew-Valley-Konkurrenz Roots of Pacha ebenfalls neue tierische Inhalte bekommen, die ihr euch in diesem Trailer anschauen könnt:

0:54 Geniale Stardew Valley-Alternative erhält großes Gratis-Update mit Neuerungen bei Kindern und Tieren

Wie war das möglich?

Die Community informiert mikerayhawk darüber, dass Haustiere erst seit dem Update 1.6 von selbst Geschenke machen können, was auch der Auslöser für den witzigen Moment war. Wenn eure Haustiere euch mögen, dann schenken sie euch ab und zu ein Geschenk, wenn ihr sie streichelt. Die Geschenke variieren dabei zwischen den unterschiedlichen Tierarten.

Auch anderen Usern sind ähnliche Unfälle passiert. Besonders schmerzhaft ist der Faux-Pas von gLytchd0ut, weil er oder sie das Gleiche erlebt – jedoch mit einem seltenen Dinosaurier-Ei anstelle von gewöhnlichem Lehm.

Aber auch sonst lohnt sich ein Blick in die Kommentare. Wir müssen zumindest über die Aussage von MetaRidleyScott schmunzeln, laut der der User immer die vertrauenswürdige Spitzhacke ins Bett mitnimmt, um solche Unfälle zu vermeiden. Damit hat seine bessere Hälfte immerhin kein Problem.

Habt ihr auch schon aus Versehen ein ungünstiges Geschenk gemacht?