'MACH DAS NICHT!': Stardew Valley-Spielerin will ihre Mutter vor einem Fehler im Spiel bewahren, aber es ist schon zu spät

Stardew Valley ist eigentlich entspannend aber wenn man mit den Liebsten spielt, ist das nicht immer so!

Stardew Valley ist eines der klassischen Spiele, die sich perfekt mit den Liebsten zusammen erleben lassen – ganz egal, ob im Koop oder einfach nur im ständigen Austausch. So hat eine Spielerin die WhatsApp-Unterhaltung geteilt, die sie mit ihrer Mutter zum Thema führt und die ist genauso süß wie witzig.

Wir erfahren dadurch nicht nur, wen die Zock-Mama heiratet, sondern auch von einem "tragischen" Vorfall mit einem seltenen Item, bei dem jede Warnung zu spät kam.

Diese Mayo löst bei der Tochter Entrüstung aus

Das Wichtigste in Kürze Eine Spielerin teilt witzige WhatsApp-Nachrichten mit ihrer Mutter über deren Erlebnisse im Spiel.

Die Unterhaltung dreht sich um ein gefundenes Dinosaurier-Ei und den Fehler, den die Mutter damit macht.

Während die Tochter sie noch warnen will, stellt die Mutter vorschnell Dino-Mayo für eine Quest im Spiel her.

Das seltene Ei hätte sich dagegen auch nutzen lassen, um einen Dino auszubrüten, der dann weitere Eier produziert hätte.

Für den Story-Fortschritt in Stardew Valley müssen immer wieder neue Produkt-Bündel geliefert werden.

TikTok-Nutzerin BecksaViolet teilt eine Bilderserie mit Screenshots aus dem Stardew Valley-Chat mit ihrer Mutter. Der lustigste Teil der Unterhaltung dreht sich um ein Dinosaurier-Ei, das die Mama zufällig gefunden hat. Diese sind in der Farm Sim nicht leicht zu bekommen, folglich begeistert reagiert BecksaViolet:

Du machst Witze. Das ist mir noch nicht passiert. Das solltest du wertschätzen. Omg. Das ist sehr wertvoll. Mach nichts damit. Ich weiß, was man damit anstellt. WIE HAST DU DAS ÜBERHAUPT GEFUNDEN?

Die Mutter zeigt sich jedoch unbeeindruckt, denn sie hat eine klare Mission und antwortet einfach nur:

Nun ja, ich muss für das Bündel Dinosaurier-Mayonnaise machen.

BeckasViolet versucht noch, sie vor diesem Fehler zu bewahren und reagiert prompt mit einer weiteren Textnachricht, vertippt sich erst im Eifer des Gefechts und stellt dann noch mal klar: "Mach das nicht. Ich wiederhole: ..."

Aber noch bevor Becksaviolet den zweiten Teil der Nachricht senden kann ("STECK DAS NICHT IN DIE MAYONNAISE MASCHINE.") kommt bereits ein "zu spät" bei ihr an. Ein schlimmer Fehler, wie BecksaViolet sofort klarstellt.

Die Spielerin hätte das Bündel-Dilemma wesentlich cleverer gelöst und zuvor einen Dino aus dem Ei gebrütet, der dann weitere Eier produziert hätte. Mit denen hätten sich dann zahllose Mayonnaise-Gläser, aber eben auch noch mehr prähistorische Nutztiere erschaffen lassen.

Ähnlich putzig sind weitere Gespräche, die sich um die In Game-Hochzeit der Mutter mit Emily drehen und darum, dass die Tochter diese nicht verpassen will.

Was hat es mit dem Bündel und dem Ei noch mal auf sich?

Um neben der alltäglichen Farm-Arbeit in der Story von Stardew Valley fortzuschreiten, müssen wir (zumindest für einen der Story-Pfade) die sogenannten Bündel für das alte Gemeindezentrum zusammentragen, also unterschiedliche Produkte liefern.

Sind die alle komplettiert, schließt der Joja-Markt, der große Supermarkt, der den lokalen Unternehmen Konkurrenz macht. Im verlassenen Einkaufszentrum können wir dann aber ebenfalls noch mal ganz bestimmte Produkte liefern. Diese Aufgabe hat die Mutter nun sogar vor der Tochter komplettiert, denn dafür braucht es unter anderem die Dino-Mayo.

Dinosaurier-Eier sind daher so wertvoll, weil es sich um seltene Artefakte handelt, die wir nur zufällig an ganz bestimmten Stellen finden können. Sie können beispielsweise in den Bergen ausgegraben werden oder in der Schädelhöhle droppen. Aber diese Orte müssen wir erst mal erreichen und dann braucht es immer noch Glück.

Habt ihr schon mal ein Dinosaurier-Ei gefunden und wusstet ihr, was am besten damit anzustellen ist?