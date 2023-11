Stardew Valley-Fan findet Trick, um den lieblosesten Bereich im Spiel zu dekorieren und das kann sich wirklich sehen lassen

Kreative Fans haben Wege gefunden, wie ihr sogar Bereiche dekorieren könnt, in denen das eigentlich nicht möglich ist.

Gehört ihr zu den Farm Sim-Fans, die sich mit Deko gerne so richtig ausleben? Dann habt ihr es euch bestimmt auf eurer Stardew Valley-Farm so richtig gemütlich eingerichtet und womöglich sogar Pelican Town euren eigenen Touch verliehen.

Ein Bereich im Spiel bleibt aber normalerweise ein trister Anblick, weil es dort nicht möglich ist, umzudekorieren: Es geht um das Spa, in dem ihr zwar plantschen, aber nichts verändern könnt. Fans zeigen einen Trick, mit dem das doch klappt und wie cool das Schwimmbad dann aussehen kann.

Mit diesem Trick macht ihr das Spa in Stardew Valley hübsch

Falls ihr erst mal überlegen musstet, was das Spa in Stardew Valley überhaupt ist, ist das kein Wunder. Zwar wird das Gebäude nach einem Erdbeben ganztags zugänglich, aber so richtig Spaß macht ein Badetag dort nicht. Die Innenaussattung hat so gar nichts von Gemütlichkeit und die Dorfbewohner zieht es auch eher selten in den Pool-Bereich.

Da ist es wirklich schade, dass uns das Spiel keine Möglichkeit gibt, der Schwimmhalle unsere eigene Note zu geben. Wir werden dort nicht nur in Badeklamotten gesteckt, sondern haben auch nur in ganz bestimmten Bereichen Zugriff auf unser Inventar. Trotzdem hat es ein Redditor geschafft, so richtig "zu renovieren", wie ihr auf diesen beindruckenden Screenshots sehen könnt:

Link zum Reddit-Inhalt

Wie ihr sehen könnt, gibt es hier eine richtige Rezeption, einen gemütlichen Wartebereich und auch in der Poolhalle allen Grund zum Verweilen dank der schönen Einrichtung samt Öfen und Verpflegung. Falls ihr euch noch mal vor Augen führen wollt, wie lieblos und leer das im Original aussieht, könnt ihr euch das Ganze noch mal auf fandom.com anschauen.

Wie geht das?

Wie ihr mitsamt eurem Inventar in den Spa-Bereich kommt, um euch richtig auszutoben, zeigt ein weiterer Reddit-Beitrag. Dafür müsst ihr einen Glitch nutzen, der darauf beruht, den Angriff mit einer der Waffen zu spammen, die ihr normalerweise in der Mine gegen Monster einsetzt.

Ihr interessiert euch für Spiele wie Stardew Valley? Dann werft doch mal einen Blick auf diesen Trailer:

0:54 Pokémon und Stardew Valley auf fliegenden Inseln: Moonstone Island kommt 2024 auf die Switch

Im hinterlegten Video könnt ihr euch anschauen, wie und wo das genau klappt. Zudem empfiehlt die Person, die es gepostest hat, eine Waffe mit hoher Angriffsgeschwindigkeit. Ein weiteres Community-Mitglied kommentiert begeistert:

"Woah, es hat funktioniert! Ich habe es auf Mobile probiert. Ihr könnt Outdoor-Objekte platzieren, Bodenbeläge und Gras... sogar im Wasser! So eine coole Idee!"

Einer enttäuschten Person, bei der der Glitch nicht geklappt hat, erklärt der Beitragssteller, dass das Ganze etwas Übung braucht, um nicht versehentlich out of bounds zu landen. Der Fan rät, unterschiedliche Abstände zu probieren. Falls ihr also noch die Wartezeit auf Update 1.6 überbrücken wollt, könnt ihr selbst damit loslegen.

Wie gefällt euch die süße neue Spa-Einrichtung? Werdet ihr das selbst mal probieren?