Stardew Valley-Fans glauben an neue Insel in Update 1.6 und Schuld daran ist ein Waschbär

Könnte ein neues Gebiet in Update 1.6 dazukommen?

Das große Update 1.6 für Stardew Valley steht in den Startlöchern. Am 19. März 2024 dürfen PC-Spieler*innen in die neuen Inhalte eintauchen, Konsolen-Besitzer*innen müssen sich hingegen noch etwas gedulden. Ein Releasedatum steht hier leider noch nicht fest.

Eigentlich hat Entwickler ConcernedApe bereits verraten, welche größeren neuen Inhalte es geben wird. Doch einige Spieler*innen glauben, dass der Entwickler noch nicht die komplette Katze aus dem Sack gelassen hat. Sie haben eine Theorie aufgestellt, dass mit Update 1.6 eine neue Insel kommen könnte.

Um was für eine Insel handelt es sich? Die Rede ist von der Prärie-Insel. Die Insel taucht im Spiel im Film „Natürliche Wunder: Erkundung unserer lebhaften Welt“ auf. Sie liegt weit westlich des Edelsteinmeeres und beinhaltet viele unterschiedliche Biome.

Die Insel ist die Heimat zahlreicher Waschbären. Im Spiel sieht die Insel folgendermaßen aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie kommen Fans darauf? In dem Logo des Spieletitels, der für das Update 1.6 gepostet wurde, ist ein kleiner Waschbär zu sehen. Da die Insel für ihre riesigen Waschbär-Bestände berüchtigt ist, ziehen einige Fans die Schlussfolgerung, dass die Insel mit Update 1.6 kommen könnte.

Außerdem wurde durch den besagten Naturwunder-Film schon einmal ein neues Gebiet, nämlich die Ingwerinsel, angedeutet. Sie kam bereits mit Update 1.5 ins Spiel.

Doch es gibt auch Gegenstimmen, die den Ball lieber flachhalten wollen. ConcernedApe hätte bereits gesagt, dass Update 1.6 nicht so groß werden soll wie Update 1.5. Dementsprechend könnte es sein, dass der Waschbär für einen anderen neuen Inhalt steht.

Bislang hat ConcernedApe einige der Features verraten, die Mitte März in der PC-Version von Stardew Valley vorhanden sein werden:

Ein großes Fest

Zwei Mini-Festivals

Neue Gegenstände

Neue Craftingrezepte

Über 100 weitere Dialogzeilen

Zusätzlicher Farm-Typ

Winteroutfits für die Bewohner*innen

Support für 8-Spieler-Multiplayer auf PC

In der Übersicht für Update 1.6 verraten wir euch alle bislang bekannten Inhalte. Bislang ist unter den Neuerungen nichts, das direkt auf den Waschbären hindeutet. Selbst die Hüte, die nun Haustieren aufgesetzt werden können, haben nichts mit dem Waschbären zu tun. Bislang können die pelzigen Tiere nämlich nicht als Haustiere gehalten werden.

Eventuell hat sich ConcernedApe auch nicht mehr dabei gedacht und wollte dadurch eigentlich gar keine neue Insel andeuten. Deshalb sollten wir den 19. März abwarten, um sicher zu wissen, welche Bedeutung der Waschbär hat.

Was denkt ihr: Könnte hinter der Theorie etwas dran sein?