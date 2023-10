Stardew Valley Update 1.6: Release und Inhalte - Alles, was wir über den großen Patch wissen

Hier erfahrt ihr, was euch mit dem neuen Update in Stardew Valley erwartet.

Ihr habt in Stardew Valley bereits alles erledigt, was es zu tun gibt und könnt trotzdem nicht genug von der Farm Sim kriegen? Dann freut ihr euch bestimmt, dass Entwickler Eric "Concerned Ape" Barone ein weiteres Inhalts-Update angekündigt hat. Alles, was ihr über die kommende Version 1.6 wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Hier kommt ihr direkt zum Punkt, der euch interessiert:

Wann erscheint Version 1.6 für Stardew Valley?

Das ist bisher leider noch nicht bekannt. Es wurde spekuliert, ob uns das Update Anfang 2024 oder vielleicht sogar noch Ende 2023 erwartet, aber bisher hat sich Concerned Ape noch nicht festgelegt. Auffällig ist aber, dass es jetzt langsam immer mehr Infos gibt.

Stardew Valley ist zunächst nur für PC erschienen, inzwischen aber auf so ziemlich jeder Plattform erhältlich, samt Sony-, Microsoft- und Nintendo-Konsolen, und hat es auch auf Mobile geschafft.

Es ist davon auszugehen, dass auch das Update auf allen Plattformen ausgerollt wird, aber es ist nicht sicher, ob das zeitgleich passiert. Moblie-Fans warten nämlich aktuell auch noch auf Version 1.5, die noch für Mobilgeräte erscheinen soll.

Eine ganze Weile hat Concerned Ape noch mit Infos hinter dem Busch gehalten, aber inzwischen hat er eine ganze Liste an Inhalten für das Update veröffentlicht:

Ein neues großes Fest

Zwei neue Mini-Feste

Neue Endgame-Inhalte, die alle Fähigkeiten-Bereiche ausbauen

Neue Gegenstände und Crafting-Rezepte

Joja-Alternativen für manche der Endgame-Missionen

100+ neue Dialogzeilen

Winter-Outfits für die Bewohner

Neue Arten von Belohnungen für Anfragen auf dem Anschlagbrett

Support für 8-Spieler-Multiplayer auf PC

Viele kleine Ergänzungen und Anpassungen

Neuer Farm-Typ

Neue Geheimnisse und mehr

Zusätzlich haben wir noch von einer ganz großartigen weiteren Änderung erfahren: Mit dem Patch können wir nämlich unseren Haustieren Hüte aufsetzen – und das sieht wirklich ganz großartig aus. Im oben verlinkten Artikel könnt ihr euch dank Screenshots selbst davon überzeugen.

Was sagt ihr: Auf was freut ihr euch im neuen Update am meisten und was denkt ihr, wann es erscheinen wird?