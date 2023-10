297 Schaden und 58.000 Credits wert: Level 32 Starfield-Glückspilz zieht legendäres Gewehr von Lvl 98-Pirat ab und gibt stolz damit an

In Starfield basiert viel auf dem Zufall: Was ihr auf Planeten vorfindet und welchen Loot es dort gibt, zum Beispiel. Das kommt nicht bei allen Fans gut an, aber ihr könnt euer Glück auch beeinflussen und wenn es Fortuna besonders gut mit euch meint, richtig absahnen. Wie dieser Fan hier, der auf Level 32 ein 58.599 Credits teures, legendäres Gewehr ergattern konnte, das ein Level 98-Pirat gedroppt hat.

Darum geht's: Starfield-Spieler und Redditor JaykDoe hat bereits auf Stufe 32 ein Gewehr erhalten, das ihn wahrscheinlich durch den Rest des Spiels bringen dürfte. Es handelt sich dabei um die sogenannte Elemental Advanced Hard Target Legendary Rifle, sie macht einen physischen Basis-Schaden von 297, kostet 58.599 Credits und verfügt nebenbei über drei extrem mächtige Perks.

19:50 Starfield - Testvideo zum Weltraumspielplatz für Xbox Series X/S und PC

Einer der Perks sorgt zum Beispiel dafür, dass das Gewehr doppelten Schaden verursacht, wenn das Ziel noch bei voller Gesundheit ist. Die anderen Perks liefern zusätzlich zufälligen Elementarschaden. Insgesamt ist die Knarre also wirklich extrem stark und haut ordentlich rein.

Das Besondere daran ist, dass diese extrem mächtige Waffe von einem Piraten stammt, der eine Charakter-Stufe von stolzen 98 aufweisen konnte – aber einem Spieler in die Hände gefallen ist, der gerade einmal auf Level 32 war. Der Pirat hatte also fast das dreifache an Erfahrungsstufen wie dieser Spieler.

Wie hat er das geschafft? Einerseits verdankt er diesen Loot-Drop natürlich dem Zufall und dem Umstand, dass der Loot in Starfield größtenteils randomisiert ist. Allerdings hat JaykDoe auch selbst dabei geholfen, dass es soweit kommen konnte.

Er erklärt in den Kommentaren zu seinem Reddit-Post, dass er sich ganz gezielt die Systeme heraussucht, die das höchste Level haben. Es gibt beispielsweise welche, die Stufe 70 bis 75 aufweisen und genau dort trefft ihr dann möglicherweise auch auf Stufe 98-Piraten.

Den Piraten zu erledigen, sei gar nicht so schwer gewesen. Der Starfield-Fan habe sich von Anfang an darauf fokussiert, die Weapon Engineering-Skills zu steigern und hatte Glück: Er konnte eine Advanced Beowulf mit dem Instigating-Perk zum perfekten Stealth-Sniper-Build ausbauen. Solange er schleicht, macht er mit allen Gegnern kurzen Prozess.

Was war der coolste Loot-Drop, den ihr bisher in Starfield erhalten habt? Wie findet ihr das Zufallsprinzip dabei?