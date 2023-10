Schlösser k(n)acken: Starfield hat Misthaufen mit Schloss und Fans lachen sich kaputt

Howdy, Partner! In Starfield gibt es sogar Misthaufen mit Schlössern, die geknackt werden wollen.

Starfield steckt voller Geheimnisse und Überraschungen. Zum Beispiel kommt es ziemlich überraschend, dass selbst Misthaufen irgendwie mit Schlössern gesichert sein können. Wollt ihr diese Dung-Ansammlungen nach gutem Loot durchsuchen, bleibt euch unter Umständen nichts anderes übrig, als mit Hilfe eines Digi-Dietrichs ordentlich hinzulangen.

Ja, wirklich! Es klingt ziemlich unglaubwürdig und wir wissen auch nicht, was das soll. Aber offensichtlich haben einige Starfield-Spieler*innen beim im Dreck wühlen die überraschende Entdeckung gemacht, dass der Misthaufen ihrer Wahl nicht einfach so durchsucht werden kann. Ihr müsst stattdessen erst einmal das Schloss knacken.

Da stellt sich natürlich die Frage, wie das funktionieren soll. Wo genau an diesem Haufen könnte so eine Schließ-Vorrichtung überhaupt angebracht werden und was öffnet sich dann? Gleichzeitig treibt uns natürlich auch die Frage danach um, ob es sich dabei um eine absichtliche Design-Entscheidung, einen Scherz oder einen Bug handelt.

So sieht der Misthaufen mit Schloss jedenfalls aus:

Da drängen sich doch direkt einige Gedanken und Fragen zur Verdauung des vermutlich sehr großen Wesens auf, von dem diese Hinterlassenschaft stammt. Wurde hier womöglich ein Mini-Tresor oder eine Geldkassette gefressen und wieder ausgeschieden? Wir wissen es nicht. Von einem großen Gegner fehlt ebenfalls jede Spur.

Was wir allerdings wissen, ist, dass die Kommentarspalte unter diesem Beitrag eine wahre Goldgrube darstellt. Zumindest, wenn ihr kein Problem mit Fäkalhumor und ein leichtes Faible für Starfield habt. Die meisten Fans amüsieren sich jedenfalls prächtig mit Aussagen wie "that shit is deep" und "lock that shit up" oder Hinweisen auf eine mögliche Verstopfung.

Wie ist es euch bisher so mit den Misthaufen in Starfield ergangen? Musstet ihr schon mal einen knacken und wie erklärt ihr euch das?