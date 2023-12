Starfield-Modder geben Multiplayer-Update auf, weil das Spiel dafür zu 'langweilig' ist

Ein Traum platzt: Die große Starfield Together-Mod wird nur noch kommen, wenn sie jemand anders fertig entwickelt.

Bethesda-Spiele leben in der Regel von ihrer Spielwelt und deren Erkundung – sowie von den vielen Mods, die Fans der Titel kostenlos in Eigenregie zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel Skyrim Together, eine extrem beliebte Multiplayer-Mod für den Klassiker.

Deren Macher wollte auch für Starfield eine entsprechende Mod veröffentlichen, hat es sich jetzt aber anders überlegt. Er habe einfach keinen so großen Spaß am Spiel wie erhofft und gebe die Mod auf.

Starfield Together-Mod wird eingestampft, weil dem Modder die Begeisterung fürs Spiel fehlt

Starfield not together: Die Starfield Together-Mod wird erstmal nicht weiter entwickelt. Zumindest nicht von cosideci, der Person, die auch für die entsprechende Skyrim-Mod verantwortlich zeichnet. Die anfängliche Begeisterung sei sehr schnell verflogen.

1:45:14 Unsere Starfield-Tester Dennis und Peter im Talk über ihre Wertung

In einem Statement auf Discord wird der Schritt erklärt, und zwar in sehr drastischen Worten, die später noch etwas kontextualisiert und abgeschwächt werden. Aber zunächst hieß es, das Spiel sei "Müll", "langweilig" und vor allem sei der Haupt-Reiz von Bethesda-Spielen (die Erkundung einer lebendigen, handgemachten Welt) einfach nicht mehr vorhanden.

"Alle wussten das schon, die meisten Leute stimmen darin überein. Es gibt keinen Grund, das zu diesem Zeitpunkt noch weiter zu wiederholen, lest einfach eines der dutzenden Reviews online. Nachdem das gesagt ist: Ich werde die Entwicklung von Starfield Together nicht weiterführen. Ich werde nicht mein Herz und meine Seele in eine Mod für ein Spiel investieren, dass so mittelmäßig wie dieses ist." (via: Reddit)

Später relativiert der Modder: In einem Kommentar auf Reddit schwächt der Modder seine Aussagen dann noch ein wenig ab. Er habe das Ganze arg überspitzt formuliert und sein Beitrag sei keine Review:

"Meine ehrliche Meinung ist ein bisschen nuancierter. Ich denke einfach, dass dieses Spiel aggressiv mittelmäßig ist. Ich denke, dass das, was Bethesda am besten macht, Gameplay ist, das auf Erkundung basiert. Und das ist einfach ziemlich schrecklich in Starfield."

Es gebe aber durchaus auch Dinge an Starfield, die er mag. Zum Beispiel das Rollenspiel-System von Starfield: Das sei vorherigen Bethesda-Spielen wie Fallout 4 und sogar Skyrim deutlich überlegen. Darum habe der Coder auch noch Hoffnung, dass The Elder Scrolls 6 durchaus ein gutes Spiel werden könnte.

Die gute Nachricht daran: Der Quellcode der Mod und die bisher geleistete Arbeit daran geht nicht verloren. Im Gegenteil: Der Modder hinter Skyrim Together stellt alles, was er bisher für Starfield Together gemacht hat, zur Verfügung. Falls sich eine andere Person findet, die Lust hat, die Mod fertig zu entwickeln, ist das also durchaus noch möglich.

Wie denkt ihr über Skyrim, Starfield und Mods? Hattet ihr auf die Together-Mod für Bethesdas Space-RPG gehofft oder habt ihr auch ohne Mods jede Menge Spaß?