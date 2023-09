Skyrim-Modderin ist so gut, dass sie von Bethesda eingestellt wurde - Um Müll für Starfield zu machen

Starfield lässt uns unendlich viel Kram einsammeln und sehr viel davon dürfte eine Skyrim-Modderin gebastelt haben.

Starfield-Fans kennen das Problem: Überall liegt irgendetwas herum, das eingesammelt werden will. Der ganze Kram entpuppt sich dann leider oft als Müll, den wir nicht gebrauchen können, der aber schön anzuschauen ist. Hier kommt die Entwicklerin und ehemalige Modderin ins Spiel: Ihre Mods für Skyrim und Fallout 4 waren so gut, dass sie schließlich für Starfield angeheuert wurde.

Ex-Modderin wird Starfield-Entwicklerin und das ist ihre Story

Darum geht's: Das ganze Zeug, dass ihr in Starfield einsammeln könnt, muss natürlich irgendwer designen. Und für viele Pillendöschen, Tassen und so weiter zeichnet Emmi "Elianora" Junkkari verantwortlich. Die Entwicklerin hat als Contractor für Bethesda an Starfield gearbeitet und vor allem eben Kleinigkeiten und Lichtgebung beeinflusst (via: Polygon).

Ein Traum wird wahr: Interessant wirkt in diesem Zusammenhang vor allem, wie Emmi Junkkari ihren Weg in die Spiele-Industrie gefunden hat, nämlich als Modderin. Die Entwicklerin war vorher bereits in der IT-Branche beschäftigt und hat in ihrer Freizeit Mods für Skyrim oder Fallout 4 entworfen. Genau diese Arbeit hat über den Umweg des Cration Club letztlich dafür gesorgt, dass sie bei Bethesda gelandet ist.

Diese Mods stammen von ihr: Eine ganze Menge, hier findet ihr sie auf Nexus-Mods. Unter anderem hat sie einen ordentlich vollgemüllten Magier-Turm namens Tel Aschan für Skyrim-Spieler*innen gebaut, die den Turm als ihr heimeliges Zuhause in Winterhold beziehen können – wo es sonst eigentlich keine Häuser gibt, in denen gewohnt werden kann.

Die Coolste ist das Käsehaus. Ja, richtig gelesen! Emmi Junkkari aka Elianora hat auch ein Haus komplett aus Käse gebaut. Die aberwitzige Mod könnt ihr ebenfalls für Skyrim installieren, aber es gibt natürlich noch viel mehr, wie zum Beispiel einen Armeebunker für Fallout 4.

Entwicklung anders als Modding: Im Vergleich zu ihren Möglichkeiten beim Erstellen von Mods sei die Arbeit an Starfield teilweise sehr viel restriktiver gewesen. Immerhin muss die eigene Arbeit zum Look und Feeling des restlichen Spiels passen. Aber insgesamt habe die Entwicklerin vor allem sehr viel gelernt und sich stark verbessert, als sie bei Bethesda an Starfield mitgewirkt hat.

Das gibt sie anderen Moddern mit:

"Ich will, dass die Leute verstehen, dass das ein wirklich valider und guter Weg ist, einen Vorsprung zur Arbeit in der Videospiel-Industrie zu bekommen. Arbeitet mit Tools, erledigt euren Teil, vollendet Projekte. Eine der Hauptsachen, die mich vorangebracht hat, war in der Lage zu sein, Dinge fertig machen zu können."

Emmi "Elianora" Junkkari ist übrigens auch auf Twitch aktiv.

Starfield ist seit Anfang des Monats erschienen und exklusiv auf Xbox Series S/X oder dem PC spielbar. Es handelt sich um die erste neue Marke von Bethesda seit einer kleinen Ewigkeit und das erste Mal, dass wir in einem ihrer Spiele den Weltraum erkunden können.

Was sagt ihr zu der Geschichte der Modderin, die an Starfield gearbeitet hat? Habt ihr auch schon einmal die eine oder andere Mod entwickelt?