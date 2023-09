Starfield: Ryujin Industries - Der Fraktion beitreten und wertvolle Belohnungen erhalten

Eure Aufträge erhaltet ihr größtenteils von Imogene, steigt aber immer weiter im Konzern auf.

Neben den offensichtlichen Fraktionen wie die UC Vanguard und Freestar Ranger könnt ihr in Starfield auch etwas zwielichtigen Gesellschaften beitreten. Dazu gehört der ruchlose Konzern Ryujin Industries, der nicht nur durch innovative Produkte, sondern auch Ausbeutung, Industriespionage und Manipulation an der Spitze der Nahrungskette von Neon bleibt. Wie ihr ihnen beitretet und ob sich das für euch vor allem lohnt, erfahrt ihr hier.

Bewerbungsgespräch mal anders

Die Quest, um Ryujin beizutreten, könnt ihr schon in New Atlantis annehmen, aber auch in Akila oder Neon. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist das rote Terminal mit dem japanischen Kanji zu nutzen.

An diesem Automaten startet die Questreihe der Fraktion. Ihr könnt sie in den größeren Städten finden.

Das Terminal wird euch einige Fragen stellen, deren Antworten ihr aber getrost ignorieren könnt. Denn bei der Firma scheint man so verzweifelt Bewerber*innen zu suchen, dass ihr auch mit unterirdischen Ergebnissen eingeladen werdet.

Sofern ihr euch nicht ohnehin schon in den blendend beleuchteten Straßen von Neon befindet, macht euch im Anschluss ins Volii-System auf, genauer gesagt nach Volii Alph. Dort findet das richtige Bewerbungsgespräch statt.

Lasst euch von der ersten Quest übrigens nicht abschrecken. Ryujin hat bedeutend mehr zu bieten als Kaffee.

Für wen ist Ryujin Industries?

Falls ihr euch unter der Firma erstmal nichts vorstellen könnt, dann ist das Absicht, da die Firma lieber verdeckt arbeitet. Während die UC Vanguard für die Alien-Freunde unter euch gut geeignet ist, die Freestar Ranger für Space-Cowboys stehen und die Crimson-Fleet ein Piratenleben führen, könnt ihr euch Ryujin als die Diebesgilde von Starfield vorstellen.

Ihr infiltriert Firmen, entwendet Daten und bringt andere Industriespione zum Schweigen. Dafür werdet ihr nicht nur gut bezahlt, sondern bekommt einzigartige Fähigkeiten und Ausrüstung, um im Geheimen zu bleiben. Dazu gibt es einen coolen Look, der entfernt etwas an Cyberpunk erinnert.

Belohnungen von Ryujin Industries

Neben der üblichen Credits gibt es zwei Belohnungen von Ryujin, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Zum einen erhaltet ihr den Tarnanzug. Den könnt ihr unter eurem Raumanzug tragen und macht es für Feinde 25% schwerer euch zu entdecken. Das hilft euch gerade in der letzten Mission sehr, wenn ihr diese vollkommen still abschließen möchtet.

Die zweite Belohnung ist sogar noch besser, denn ihr erhaltet ein Talent, für das ihr ansonsten einen Skillpunkt ausgeben müsstet. Vor der letzten Mission bekommt ihr den Skill ‘Manipulieren’, mit dem ihr Gegnern euren Willen aufzwingen könnt. Was das Talent aber besonders wertvoll macht, ist, dass es eines der Endtalente ist und ihr es sogar bekommt, ohne die Voraussetzungen dafür zu erfüllen.

Was haltet ihr von Ryujin Industries und was ist eure Lieblings-Fraktion?