Starfield - Schmuggelware verkaufen: So werdet ihr die illegale Ware los

Schmuggelware kann euch schnell in Bedrägnis bringen. Wir zeigen euch lieber, wie man Geld damit verdient.

Selbst wenn ihr als ehrliche Haut in Starfield unterwegs seid, werdet ihr recht früh mit dem Schmuggel-System in Kontakt kommen. Denn schon bei eurem ersten Besuch in New Atlantis werdet ihr auf verdächtige Waren geprüft. Wir erklären euch, wie das Scannen genau funktioniert und wie ihr als Meisterschmuggler einen Haufen Credits scheffeln könnt.

Was ist Schmuggelware?

In Starfield findet ihr eine Menge Items. Die meisten davon sind vollkommen harmlos und ihr werdet sie bei allen Händlern los. Wie unterscheidet ihr also, was Schmuggelware ist und was nicht?

Achtet auf die Markierungen! Ähnlich wie gestohlene Gegenstände sind illegale Güter in der rechten unteren Ecke des Namens markiert. Während bei Diebesgut ein rotes Icon zu sehen ist, wird Schmuggelgut mit einem gelben Symbol markiert.

Häufig fallen euch die Gegenstände aber schon durch ihren enorm hohen Wert auf. Bei Händlern bringen sie zwischen 1.500 und 2.000 Credits. Damit hier keine Verwirrung aufkommt: Ihr bekommt bei Händlern ca. 1/8 des Preises, der euch unter "Wert" angezeigt wird.

Verkaufen könnt ihr das Zeug übrigens fast überall. Sicher werdet ihr es aber bei ‘Trade Authority’ los. Die Handelsgilde hat fast überall einen Außenposten und sie nehmen es nicht sehr genau, was sie da kaufen.

Zur Not bleibt euch aber wie immer die Crimson-Fleet.

Wie kommt ihr an Schmuggelgut?

Es gibt drei Orte, an denen ihr Schmuggelware begegnen könnt. Zum einen liegt sie oft in Piraten-Außenposten herum. Dort findet ihr große gelbe Kisten, die auch häufig das Wort Schmuggel im Namen tragen, wie zum Beispiel "Schmuggel-Frachkiste". Brecht diese auf und schnappt euch die Beute.

Die Crimson-Fleet gibt euch spezielle Missionen zum Schmuggeln. Die werden gut bezahlt.

Oft ist aber auch Schmuggelgut als Fracht auf anderen Schiffen. Ruft die Schiffe und überredet sie ihren Laderaum zu öffnen, greift an oder zerstört den Antrieb und entert das Schiff.

Die beste Quelle für Schmuggelware: die Polizei. Die letzte Möglichkeit sind Polizeistationen auf den Hauptplaneten. Dort wird oft in einer Kiste Schmuggelgut verwahrt. Wenn ihr sie unbemerkt knackt, dann könnt ihr die Waren direkt gefahrlos in derselben Stadt loswerden.

Was passiert, wenn ihr mit Schmuggelware erwischt werdet? Wie alle anderen Verbrechen auch, werdet ihr zur örtlichen Polizeistation gebracht, müsst euer Kopfgeld bezahlen und bekommt alle gestohlenen Gegenstände aus Inventar und Frachtraum abgenommen. Natürlich verliert ihr auch die Schmuggelware. Wenn ihr aber gut im Schlösserknacken seid, dann könnt ihr zumindest eure gestohlenen Gegenstände wieder aus der Truhe der Polizei zurückstehlen. Lasst euch dabei nur nicht erwischen!

So umgeht ihr den Scanner

Fliegt ihr in ein neues System, dann kann es sein, dass ihr gescannt werdet. Das passiert vor allem, wenn ihr eine der größeren Städte anfliegt oder ihr in das Gebiet einer anderen Fraktion fliegt.

Ohne Spezialausrüstung werdet ihr immer erwischt! Die Chance, dass ihr entdeckt werdet, liegt bei 100%. Eure Frachträume brauchen spezielle Schilde, damit die Chance auf Entdeckung sinkt.

Diese Frachträume könnt ihr nur in einem zwielichtigen System kaufen. Die Crimson-Fleet verkauft sie, aber auch der Hafenmeister bei der 'Red Mile', im Porrima-System. Die Chance entdeckt zu werden sinkt damit massiv, wenn das Schmuggelgut in eurem Frachtraum liegt. Je mehr ihr aber mit euch mitführt, desto schwieriger wird es.

Bei der Crimson-Fleet bekommt ihr zudem Spezialausrüstung, um die Chance noch weiter zu senken. Dafür müsst ihr euch bei ihrer Fraktions-Questreihe aber mit ihnen gut stellen.

Skills zum Schmuggeln

Einige Fähigkeiten helfen euch auch beim Schmuggel. Im Sozial-Baum bekommt ihr beispielsweise ‘Täuschung’, womit Scans weniger effektiv werden. Außerdem solltet ihr ‘Logistik’ skillen, mit dem euer Frachtraum größer wird.

Das hilft, weil Frachträume mit Schild um einiges kleiner sind als die normalen und die Scan-Schwierigkeit in Relation zu eurem Frachtraum steht. Das heißt: Je geringer der relative Anteil an Schmuggelgut in eurem Frachtraum, desto schwächer der Scan.