'Niedlichste Zufalls-Begegnung': Starfield-Fan trifft auf Space-Oma, die ihn mit Leckereien versorgt

Diese liebenswürdige Skyrim- äääh Starfield-Oma kocht und backt für euch, wenn ihr Hunger habt.

Die Skyrim-Oma war gestern, hier kommt die Starfield-Oma! Ein Spieler hat die seiner Aussage nach "niedlichste Zufallsbegegnung" in Bethesdas Space-RPG erlebt: Er wurde von einem Schiff angepingt, das ihn zunächst sehr misstrauisch werden ließ. Aber es stellt sich heraus, dass dahinter wirklich nur eine liebenswürdige Großmutter steckt. Starfield bietet viele solcher Begegnungen im Weltraum.

Starfield: 'Oma'-Schiff pingt Spieler an, der misstrauisch wird, aber es ist wirklich nur eine liebe Oma

Worum geht's? In Starfield werdet ihr bei euren Reisen durch den Weltraum immer mal wieder von anderen Raumschiffen angepingt. Dem Starfield-Fan DaveinNY kam es dann aber doch etwas verdächtig vor, als ihn die Nachricht erhielt, er solle an Bord kommen, wenn er hungrig sei – von einem Schiff, das einfach nur "Grandma" hieß.

Glück gehabt: Wie sich in Windeseile herausgestellt hat, war die ganze Sorge umsonst. Statt einem Hinterhalt fieser Space-Piraten hat es Dave wirklich mit einer Space-Oma zu tun bekommen. Ihr Schiff war voller Töpfe und Pfannen, Essen und Dinge, die von ihren Enkelkindern stammen.

Das war noch nicht alles: Zusätzlich dazu waren auch noch die berühmt-berüchtigten Sweet Rolls aus Skyrim mit an Bord. Nebenbei ließ sich auf dem Oma-Raumschiff auch noch eine Zeichnung von ihrem offenbar verstorbenen Ehemann finden.

Alles in allem also eine wirklich rührend-herzige Begegnung, die uns fast schon den Glauben an das Gute im Menschen zurück geben kann. Laut dem Starfield-Spieler handelt es sich dabei um die "niedlichste Zufallsbegegnung", die er bisher in diesem Titel erlebt hat.

Auf jeden Fall sehr viel netter als die kuriosen Scherze, die sich manche andere Raumschiffe erlauben, die uns in Starfield so anpingen können. Neben Witzen über Uranus und dessen Aussprache auf Englisch gibt es zum Beispiel auch Leute, die uns über die verlängerte Garantie unsere Raumschiffs aufklären wollen, Touristen oder Kinder, die Limonade verkaufen.

Hattet ihr auch schon solche oder so ähnliche Begegnungen im Starfield-All? Welche war euer Favorit?