Starfield vorbestellen: Preorder-Bonus & 5 Tage früher spielen mit Premium Edition

Bethesdas Open-World-Spiel Starfield könnt ihr jetzt vorbestellen und euch die Preorder-Boni sichern.

Bis zum Release von Starfield am 6. September ist es nicht mehr lange hin. Nun könnt ihr Bethesdas nächstes großes Open-World-Spiel bereits für Xbox Series X und PC vorbestellen. So sichert ihr euch so den Preorder-Bonus: Das Alter Mars Skin-Pack mit Lasercutter, Tiefminen-Helm und Tiefminen-Rucksack. Die UVP der Xbox-Version mit Disc liegt bei 79,99€, bei Amazon ist sie momentan aber günstiger zu bekommen:

Alternativ könnt ihr euch die PC-Version holen, die keine Disc, sondern nur einen Steam-Key enthält und normalerweise 69,99€ kostet.

Fünf Tage früher spielen mit dem Premium Edition Upgrade

Die Inhalte des Premium Edition Upgrades im Überblick: Neben dem Steelbook sind vor allem der Early Access und die Story-Erweiterung interessant.

Neben der Standard-Version gibt es auch noch eine Premium Edition, die bislang physisch aber nur für Xbox Series und nur als Upgrade für die normale Version zu bekommen ist. Es ist also so gedacht, dass ihr euch die Standard Edition und dann auf Wunsch zum Preis von 34,99€ das Premium Edition Upgrade obendrauf holt.

Das bietet das Premium Edition Upgrade: Das Premium Edition Upgrade enthält das Steelbook, einen Constellation-Aufnäher und einige zusätzliche digitale Inhalte, nämlich die erste Story-Erweiterung „Shattered Space“, das Constellation Skin Pack, das digitale Artbook und den digitalen Soundtrack. Außerdem bekommt ihr mit der Premium Edition fünf Tage früheren Zugang zum Spiel und könnt somit schon am 1. September losspielen.

Digitale Premium Edition: Im Xbox Store gibt es übrigens auch noch eine digitale Version der Premium Edition, bei der ihr aber natürlich auf Steelbook und Aufnäher verzichten müsst. Mit einem Gesamtpreis von 109,99€ kommt ihr hier nicht viel günstiger weg als mit der physischen Variante:

Starfield Constellation Collector’s Edition

Mit der Starfield Constellation Collector's Edition bekommt ihr unter anderem die aufwendige Chronomark-Uhr.

Außerdem gibt es auch noch die umfangreiche Starfield Constellation Collector’s Edition für 299,99€, die alle Inhalte des Premium Edition Upgrades einschließlich des früheren Zugangs zum Spiel und noch aufwendige physische Extras bietet. Bei Amazon ist sie bereits ausverkauft, aber bei MediaMarkt und bei Saturn ist sie momentan noch verfügbar. Mehr zur Starfield Collector’s Editin erfahrt ihr hier:

