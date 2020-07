State of Decay 3 kommt: Trailer kündigt Zombiespiel für Xbox Series X an

Die Zombiereihe State of Decay wird auf der Xbox Series X fortgesetzt. Microsoft hat auf dem Xbox Games Showcase bekannt gegeben, dass State of Decay 3 aktuell bei den Undead Labs in der Mache ist und gleich auch einen Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch unten anschauen könnt.

Weitere Infos zum Xbox Games Showcase folgen in Kürze.