Nur 1,99€ im PS Store: Dieses Cyberpunk-Abenteuer schickt euch ins Berlin des Jahres 2048 - und ist aktuell mit 90% Rabatt zu haben

State of Mind gibt es aktuell im PS Store im Angebot.

Im PlayStation Store tummeln sich aktuell wieder jede Menge lohnenswerter Angebote und neue Deals kommen in regelmäßigen Abständen dazu. Deshalb haben wir hier mal wieder ein Spiel rausgesucht, das mit einem Rabatt von 90 Prozent definitiv einen Blick wert ist.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel: State of Mind

Angebotspreis: 1,99 Euro

1,99 Euro regulärer Preis : 19,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

: 19,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent) bis wann gilt das Angebot? Bis zum 20. Juni um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Seid ihr noch auf der Suche nach anderen lohnenswerten Angeboten im PlayStation Store? Hier haben wir ein paar richtig gute Deals und Empfehlungen für euch:

Das ist State of Mind

0:51 State of Mind - Teaser-Trailer zeigt, was uns im dystopischen Berlin 2048 erwartet

Genre: Adventure

Darum geht's: State of Mind ist ein storygetriebenes SciFi-Abenteuer von Daedalic Entertainment, das im Berlin des Jahres 2048 spielt. Die Welt steht hier vor dem Abgrund: Ressourcenknappheit, verschmutzte Luft und Krieg liegen an der Tagesordnung.

Die Lösung aller Probleme soll eine virtuelle Realität sein, in die das Bewusstsein der Menschen übertragen wird. Aber natürlich ist das alles nicht so einfach. Ihr steuert hier mehrere spielbare Charaktere, darunter den Journalisten Richard Nolan, der in zwei Versionen seiner selbst aufgespalten wurde: eine in der digitalen und eine in der realen Welt. Bei dem Versuch, wieder eins zu werden, deckt Nolan gleich noch eine weltweite Verschwörung auf.

Das Gameplay ist dabei eher seicht gehalten. So müsst ihr Gegenstände untersuchen, um an Hinweise zu kommen, kleine Rätsel lösen und hin und wieder die richtige Person anrufen. Daneben könnt ihr in den Dialogen auch Antworten auswählen, die dann eure Beziehung zu anderen Personen beeinflussen.

State of Mind kommt zwar auf Metacritic in der PC-Fassung gerade mal auf eine Wertung von 69, kann aber trotz einiger Schwächen mit einem User-Score von 7.6 durchaus einige Fans überzeugen. Bei einer Spielzeit von 10 Stunden lohnt sich der Blick auf das SciFi-Adventure zum Angebotspreis allemal.

State of Mind ist etwas für euch, wenn ihr ... Lust auf eine fesselnde, cineastisch erzählte Story habt, in der es um typische Cyberpunk-Themen wie Transhumanismus, Existenz und Überwachung, aber auch menschliche Dramen geht.

State of Mind ist nichts für euch, wenn ihr ... viel Wert auf das Gameplay legt. Die Steuerung ist oft unpräzise und ihr trefft kaum Entscheidungen. State of Mind hat oft mehr von einem Film als einem Spiel.