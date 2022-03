The Diofield Chronicle: Ankündigungs-Trailer zum neuen Taktik-Rollenspiel

10.03.2022 00:14 Uhr

Auf der State of Play im März 2022 hat Square Enix das Taktik-Rollenspiel The Diofield Chronicle angekündigt. Es erinnert vom Grafikstil stark an Fire Emblem und soll unter anderem mit einer tiefgründigen Geschichte samt umfangreicher Charakterriege, sowie einem neuartigen Kampfsystem aufwarten. Dieses nennt sich sich Real-Time Tactical Battle System (RTTBS) und soll unter anderem durch unterschiedliche Klassen und Skills einiges an Varianz bieten.

Der Release von The Diofield Chronicle ist für 2022 geplant, neben Versionen für PS4 und PS5 wird der Titel auch für Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen.