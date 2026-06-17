State of Unreal: Alle Infos zur Unreal Engine 6-Enthüllung im Live-Ticker

Heute wird es große Neuigkeiten zur Unreal Engine geben.

Sobald Epic Games Neuerungen zur Unreal Engine zeigt, wird es auch für Spieler*innen richtig interessant. Denn auf dem Technikgerüst basieren mittlerweile so viele Spiele, dass ihr in den letzten Jahren locker mehrere davon gespielt habt.

Die Unreal Engine 5 zauberte in der Zeit richtig schicke Grafikeffekte auf unsere Bildschirme, war im Hinblick auf niedrige Auflösungen und so einige FPS-Einbrüche allerdings nicht immer problembefreit.

Das macht die wahrscheinlich anstehende Enthüllung der Unreal Engine 6 in den kommenden Stunden jedoch umso spannender! Sie dürfte bei der diesjährigen State of Unreal-Präsentation auf dem Unreal Fest in Chicago eine große Rolle spielen, nachdem sich Fans vor einigen Wochen bereits einen kurzen Videoschnippsel auf einem Rocket League-Event anschauen konnten:

Unreal Engine 6 Das ist das erste Spiel mit dem neuen Grafikmotor von Chris Werian

Wir begleiten die Präsentation von Epic und teilen alle neuen Informationen im Live-Ticker:

12:17 Uhr Hier findet könnt ihr euch noch einmal den kurzen Clip vom Rocket League-Upgrade in der Unreal Engine 6 anschauen: 1:19 Unreal Engine 6 enthüllt: Epic zeigt erste Bilder der Next-Gen-Grafik Autoplay 12:00 Uhr Die State of Unreal-Präsentation startet heute um 16 Uhr. Als Sprecher*innen werden gleich mehrere ranghohe Mitarbeitende von Epic Games beziehungsweise spezifisch dem Unreal Engine-Resort genannt, das ist bei einer Präsentation zur Unreal Engine aber auch nicht weiter überraschend. Dass nur wenige Woche zuvor die Unreal Engine 6 angekündigt wurde, lässt den Schluss zu, dass Epic Games die neue Grafikgeneration heute im Detail zeigen wird. Zum Live-Stream geht es hier:

Was wird die Unreal Engine 6 können?

Tim Sweeney − Epic Games CEO und Chefentwickler der Unreal Engine − hat bereits angekündigt, dass er den Grafikmotor für Fortnite mit der Version für alle anderen Studios in der Unreal Engine 6 vereinen möchte. Damit könnte es dann einen deutlichen Performance-Boost durch bessere Optimierung geben.

Darüber hinaus sollen Rechenlasten weitaus besser auf Mehrkernprozessoren verteilt werden, es soll also deutlich weniger Ruckler in Spielen geben. Vor allem die schwankende Performance vieler Unreal Engine 5-Spiele war in der Vergangenheit ein großer Kritikpunkt:

Darüber hinaus ist aber noch wenig bekannt. Ray-Tracing könnte eine deutlich größere Rolle einnehmen, da entsprechende Hardware immer leistungsfähiger wird und die UE5-Software-Lösung Lumen qualitativ nicht die besten Ergebnisse im Vergleich zu echtem, Hardware-basiertem Ray-Tracing liefert.

Aber auch KI könnte eine Rolle spielen, sowohl um Texturen mit mehr Details zu versehen als auch die Beleuchtung von virtuellen Welten realistischer zu gestalten. Aber das ist derzeit nur eine theoretische Vermutung − was Epic genau vorhat, das bekommen wir dann im Laufe der State of Unreal zu sehen.