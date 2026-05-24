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Unreal Engine 6 enthüllt: Epic zeigt erste Bilder der Next-Gen-Grafik

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Unreal Engine 6 enthüllt: Epic zeigt erste Bilder der Next-Gen-Grafik

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Dennis Zirkler
24.05.2026 | 21:40 Uhr

Epic Games hat beim RLCS Paris Major völlig überraschend die nächste Generation seiner hauseigenen Grafiktechnologie eingeläutet und die Unreal Engine 6 enthüllt.

Welche bahnbrechenden Vorteile die neue Architektur genau für die Optik und Performance bereithält und wie sie euer zukünftiges Gameplay verändern wird, bleibt vorerst noch ein gut gehütetes Geheimnis. Einen konkreten Release-Termin für den Startschuss dieser neuen Technik-Ära gibt es aktuell noch nicht.
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