Unreal Engine 6 wurde aus dem Nichts angekündigt - das ist das erste Spiel mit dem neuen Grafikmotor

Die ersten Bilder der Unreal Engine 6 zeigen ein volles Stadion.

Angekommen bei der 5.7 war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Epic Games die Versionsnummer der unter Entwickler*innen sehr beliebten Unreal Engine auf die sechs stellt. Und das scheint wohl schon bald der Fall zu sein, denn das erste Spiel mit dem neuen Technikgerüst wurde offiziell angekündigt.

Rocket League überspringt gleich zwei Unreal Engine-Versionen

Rocket League-eSport-Fans werden nicht schlecht gestaunt haben, als sie am Pfingstsonntag das Finale des Pariser Rocket League-Major-Turniers eingeschaltet haben. Denn kurz vor dem letzten Spiel zwischen den späteren Gewinnern Karmine Corp und Twisted Minds gab es noch eine riesige Überraschung.

Psyonix kündigte nämlich die nächste große Version von Rocket League inklusive einer neuen Engine an:

1:19 Unreal Engine 6 enthüllt: Epic zeigt erste Bilder der Next-Gen-Grafik

Bisher lief das Spiel auf der mittlerweile 22 Jahre alten Unreal Engine 3, jetzt kommt der Sprung auf die Unreal Engine 6. Moment... Die Unreal Engine 6? Das zu Epic Games gehörige Studio hat tatsächlich die Ehre, erste Bilder aus dem kommenden Grafikmotor zu zeigen.

Wir sehen ein schick ausgeleuchtetes sowie schattiertes Autoball-Stadion und dann auch ein paar Fahrzeuge mit unzähligen Hochglanzreflexionen.

Ray-Tracing dürfte bei der Beleuchtung und den Spiegelungen eine große Rolle spielen, insbesondere dann auf dem PC und kommender Konsolen-Hardware.

Das ist von der Unreal Engine 6 zu erwarten

Was die neue UE-Version im Detail bewirkt, ließ der Teaser mit dem abschließenden Unreal Engine 6-Logo weitgehend offen. Tim Sweeney – Gründer und CEO von Epic Games sowie Hauptentwickler der Unreal Engine – deutete in der Vergangenheit lediglich an, dass die Fortnite-Version der Unreal Engine mit der allgemeinen Variante für alle Entwickler*innen vereint werden soll.

Zudem sollen Prozessoren mit vielen Kernen weitaus effizienter ausgelastet werden, sprich die Performance soll steigen. Die Unreal Engine 5 ist mittlerweile berüchtigt dafür, nicht sonderlich gut optimiert zu sein, in dieser Hinsicht könnte die Unreal Engine 6 also viele Verbesserungen liefern.

Darüber hinaus könnten KI-Techniken künftig eine Rolle spielen. Sony, Microsoft, AMD und Nvidia arbeiten seit geraumer Zeit an Rendering-Techniken auf KI-Basis, beispielsweise "neurale" Texturen, die von KI-Algorithmen erstellt werden und Unmengen an Details aufweisen.

Und auch beim Ray-Tracing wird auf absehbare Zeit immer häufiger zu KI-Algorithmen gegriffen, um die aufwendige Grafiktechnologie ressourcenschonender darzustellen. Epic Games könnte also in mehrerlei Hinsicht eigene Varianten von KI-Techniken entwickeln und fest in der Unreal Engine 6 verankern.

Auf dem Unreal Fest 2026 in Chicago werden wir eventuell schon mehr über die kommende UE-Version erfahren. Zwischen dem 16. und 18. Juni wird Epic Games dort neue Grafiktechnik zeigen, vermutlich dann auch auf Basis der Unreal Engine 6.

Was denkt ihr: In welche Richtung wird die Unreal Engine 6 gehen? Was erwartet ihr im Vergleich zur UE5?