'Jetzt riecht mein Handheld nach Lavendel' - Spieler versteckt seine Konsole in der Wäsche und es kommt, wie es kommen muss

Steam Deck vs. Waschmaschine - Wer hat das Duell gewonnen?

In den Hosentaschen befinden sich oft vergessene Dinge, die wir eigentlich nicht in der Waschmaschine mitwaschen wollen. Münzen oder Schlüssel sind ja noch harmlos, doch das vergessene Taschentuch löst sich auf und befällt in Millionen Einzelteilen die komplette Wäsche.

Noch schlimmer ist es wohl, seine Konsole in der Waschmaschine zu vergessen. Einem Reddit-User ist das leider passiert und er zeigt, was mit seinem Steam Deck OLED passierte, nachdem er den Handheld in der Waschmaschine vergaß.

Steam Deck OLED vs. Waschmaschine – Der Verlierer riecht nach Lavendel

Wieso hat er das Steam Deck in der Waschmaschine vergessen? Es ist wohl schwer, sein Steam Deck in der Hosentasche zu vergessen. Der Reddit-User hatte die OLED-Konsole bewusst in einem Stapel schmutziger Wäsche versteckt, weil er durch einen ruppigeren Teil der Stadt musste. Er hatte wohl Angst, dass ihm das Steam Deck geklaut wird.

Doch der Spieler hatte vergessen, dass sich das Steam Deck noch im Wäschestapel befand. Also legte er die Konsole zusammen mit der schmutzigen Wäsche in die Waschmaschine und startete das unheilvolle Waschprogramm.

Das Ergebnis seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie sieht das Steam Deck nun aus? Die Konsole ist völlig verbogen, sodass sich sogar schon das Gehäuse geöffnet hat. Auf dem Bildschirm ist ein dicker Kratzer, doch der wird das geringste Problem sein. Die komplette Elektronik war für einen Waschgang dem Seifenwasser ausgesetzt.

Funktioniert sie noch? Es ist leicht zu erkennen, dass die Konsole so wohl nicht mehr funktioniert. Leider wird sich der Spieler ein neues Steam Deck OLED besorgen müssen. Der einzige positive Effekt: Das Steam Deck würde nun nach Lavendel riechen. Der User scherzt herum, dass das OLED nicht waschmaschinengeeignet sei.

Was sagen andere Spieler*innen dazu? Im Kommentarbereich sind viele User fassungslos, was der Spieler da veranstaltet hat. User Duskdeath schreibt beispielsweise, dass er keine Worte dafür habe. Ein anderer User macht sich darüber lustig, dass das „Steam cleaning“ (auf Deutsch: „Dampfreinigung“) wäre, ein Wortspiel zwischen einer Reinigungsmethode und dem Steam Deck.

User Bulls187 schreibt scherzhaft, dass der Spieler jetzt ein neues Curved-Modell besitzen würde. Ein weiterer User schreibt, dass es ihn nicht wundern würde, wenn bald ein Thread erstellt werden würde, in dem ein Spieler sein Steam Deck im Ofen vergisst. Wir hoffen, dass das so schnell nicht der Fall sein wird.

Was haltet ihr von der Story? Könnte euch sowas auch passieren? Was war das Schlimmste, was ihr mal in der Waschmaschine mitgewaschen habt?