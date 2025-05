Solo Leveling: Das sind bisher die 4 stärksten Hunter im Anime – abseits von Jin-Woo!

Jin-Woo ist wahrlich nicht der einzige Hunter, der etwas auf dem Kasten hat. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

In Solo Leveling dreht sich alles ganz klar um den Protagonisten Sung Jin-Woo, der nach seinem traumatischen Nahtoderlebnis zu Beginn der Geschichte zu einem der stärksten Hunter der Welt wird.

Auch wenn Jin-Woo unangefochten an der Spitze der Nahrungskette in Solo Leveling steht, gibt es natürlich andere Charaktere in der Geschichte, die – auch wenn sie nicht ganz auf seinem Level sind – trotzdem zur absoluten Elite gehören.

Wir stellen euch die vier mächtigsten Hunter vor, die bisher im Anime aufgetreten sind. Figuren, die sich im Ruhestand befinden oder deren wahres Potenzial wir noch nicht gesehen haben, wie zum Beispiel Jin-Woos Vater, lassen wir erst einmal außen vor.

Wichtige Anmerkung: Dieser Artikel bezieht sich ausschließlich auf die Anime-Serie von Solo Leveling, nicht auf den Webtoon oder den Roman. Charaktere und Kämpfer*innen, die zwar schon vorgestellt, deren Fähigkeiten aber noch nicht gezeigt wurden, sind (noch) nicht dabei. Der Artikel wird aktualisiert und mit neuen Informationen gefüllt, sobald Staffel 3 erscheint und neue Hunter ins Rampenlicht treten!

Die 4 stärksten Hunter aktuell in Solo Leveling – Jin ausgeschlossen!

Goto Ryuji

Goto Ryuji hält nicht viel von anderen Hunter und ziegt sich gleichgültig. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Gilde: Draw Sword Guild

Draw Sword Guild Rang: S-Rang

S-Rang Erster Auftritt: Episode 20

Episode 20 Fähigkeiten: Erhöhte Stärke und Geschwindigkeit

Goto Ryuji gilt als der stärkste Hunter Japans, was ihn in der Welt von Solo Leveling natürlich zu einer ziemlich angesehenen Persönlichkeit macht. Er ist ebenfalls Gildenmeister der „Draw Sword“-Gilde und erscheint oft arrogant gegenüber seinen Kolleg*innen. Immerhin hält er sich für den Stärksten und kann es sich nicht vorstellen, dass jemand stärker wäre als er.

Er ist der Hunter aus Japan, die beim großen Jeju-Island-Raid teilnehmen, bei dem sich die japanische und die koreanische Hunter-Assoziation zusammentun, um gemeinsam die Ameisenplage zu beseitigen.

In Staffel 2 trifft er auf Jin-Woo, mit dem er sich einen kurzen Trainingskampf liefert. Im Kampf wird deutlich, wie sehr ihn das nervt, dass Jin-Woo genauso stark oder sogar noch stärker ist als er. Im Webtoon gibt es sogar eine Szene, in der Goto vor dem Kampf regelrecht erschauert, weil er Jin-Woos Aura spürt. Diese Szene wurde im Anime aus bestimmten Gründen ausgelassen.

Hier könnt ihr Genaueres zu der gestrichenen Szene in Solo Leveling Season 2 lesen:

Cha Hae-In

Cha Hae-In hat sich mit ihren Fähigkeiten an die Spitze katapultiert. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Gilde: Hunters Guild

Hunters Guild Rang: S-Rang

S-Rang Erster Auftritt: Episode 1

Episode 1 Fähigkeiten: Hohes Level an Wahrnehmung und Schwertkunst, erhöhte Stärke und Geschwindigkeit

Cha Hae-In ist Vize-Gildenmeisterin der Hunters Gilde und eine von den zehn mächtigsten S-Rang-Huntern in Korea. Bevor sie überhaupt zu einem Hunter wurde, war sie eine gefeierte Sportlerin, bis eine Verletzung am Fußgelenk sie zum Rückzug zwang.

Doch anstatt einfach von der Bildfläche zu verschwinden und ein normales Leben zu führen, erwachten ihre Hunter-Fähigkeiten und katapultierten sie direkt an die Spitze der mächtigsten Kämpfer*innen Koreas.

Ihre Angriffe mit dem Schwert erinnern eher an einen eleganten Tanz als an rohe Gewalt, weshalb sie den Spitznamen “Die Tänzerin“ von ihren Gilden-Mitglieder*innen bekommen hat. Da sie ihn jedoch sehr peinlich findet, hat sie es verboten, so genannt zu werden.

Choi Jong-In

Choi beweist in den wenigen Szenen, wo er auftaucht, dass er zurecht einer der neun S-Rang Hunter aus Korea ist. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Gilde: Hunters Guild

Hunters Guild Rang: S-Rang

S-Rang Erster Auftritt: Episode 1

Episode 1 Fähigkeiten: Flammen-Manipulation, erhöhte Geschwindigkeit

Auch Choi Jong-In gehört zur Hunters Gilde und er ist nicht nur irgendein Mitglied, sondern der Gildenmeister höchstpersönlich. Genau wie Chae Hae-In ist er einer der zehn stärksten S-Rang Hunter Koreas und ist im Vergleich zu den anderen Charakteren eher ein Fernkämpfer.

Während andere Kämpfer für ihre hohe Kampfkraft oder körperliche Stärke bekannt sind, hat er die Fähigkeit, Feuer und Flammen zu kontrollieren. Damit kann Choi also von der Distanz aus verheerenden Schaden anrichten, ohne überhaupt in die Nähe seiner Feinde zu kommen.

Im Anime gab es bisher nur wenige Szenen, in der Choi sein volles Potenzial gezeigt hat, aber wenn er das tat, dann mit einem großen Knall. Obwohl er also selten in der Serie gezeigt wurde, war es klar, wie stark er sein kann und nicht umsonst Gildenmeister ist.

Kenzo Tanaka

Kenzo hat im Übungskampf schon gezeigt, wie stark er sein kann und beweist es auf Jeju Island aufs Neue. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Gilde: Draw Sword Guild

Draw Sword Guild Rang: S-Rang

S-Rang Erster Auftritt: Episode 21

Episode 21 Fähigkeiten: Erhöhte Belastbarkeit, Stärke und Geschwindigkeit

Kenzo Tanaka ist einer der Top-Hunter der japanischen „Draw Sword“-Gilde und abgesehen von Goto einer der stärksten Kämpfer, die Japan zu bieten hat.

Beim vierten Jeju-Island-Raid hat er seine Kampfkraft und Überlegenheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ohne zu zögern und die Befehle abzuwarten, stürzte er sich ins Getümmel und nahm es mit mehreren Ameisen-Horden gleichzeitig auf.

Obwohl er sich einige Verletzungen während des Kampfes zuzog, hat es ihm kaum etwas ausgemacht. Statt sich auszuruhen, suchte er seine Kollegin Akari auf, um sich seine Wunden heilen zu lassen und sich wieder in den Kampf gegen die Ameisen stürzen zu können.

