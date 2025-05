Die Nintendo Switch 2 unterstützt sogar richtige Computer-Mäuse und ist wohl ein mobiles Strategie- und Shooter-Wunder

Auch mit PC-Mäusen kommt die Nintendo Switch 2 zurecht.

Vor allem Strategiespiele und Shooter könnten auf der Nintendo Switch 2 brillieren. Die neuen Joy-Con 2-Controller können mit ihren optischen Sensoren nämlich als Maus genutzt werden, es werden aber auch PC-Nager von der Handheld-Konsole unterstützt. Letzteres wurde kürzlich in einem Livestream gezeigt.

Strategie-Entwickler spielt live mit PC-Maus an der Nintendo Switch 2

In einem Live-Stream demonstrierte der Tecmo-Koei-Producer Michi Ryu den aktuellen Ableger der Nobunaga's Ambition-Reihe (via Insider-Gaming). Der Maus-Support war dabei zentraler Inhalt, aber nicht nur im Bezug auf die Joy-Con 2-Controller.

Auch USB-Mäuse können zur Steuerung des Strategiespiels verwendet werden. Das geht sogar in Kombination mit einem Joy-Con-Controller, der dann Shortcuts auslöst, etwa das Vorspulen der Ingame-Zeit.

Im Video seht ihr ab Minute 10:48 die PC-Maus im Einsatz:

Ob das ausschließlich mit verkabelten USB-Mäusen funktioniert oder auch kabellose Mäuse angeschlossen werden können, ist nicht klar. Wir gehen aber davon aus, dass das Feature ähnlich wie bei der ersten Nintendo Switch funktioniert und daher mit USB-Dongles für Wireless-Peripherie zurechtkommt.

Und ja, ihr habt richtig gelesen – auch die originale Switch unterstützte bereits Computer-Mäuse. Das Feature wurde aber in nur wenigen Spielen genutzt, darunter beispielsweise das Space-Survival-Spiel Astroneer, der Fabriksimulator Factorio und etliche Shooter-Klassiker wie DOOM und Turok.

Sogar unterwegs mit einem USB-A auf USC-C-Adapter!

1:03 Nintendo Switch 2: Wir konnten die ersten Spiele-Highlights auf einem Event bereits ausprobieren

Auf der Switch 2 könnte die Eingabeart jedoch deutlich häufiger eingesetzt werden, da Nintendo mit der integrierten Maus-Funktion der Joy-Con 2 bereits das Fundament für einen breiteren Support gelegt hat. Das Feature dürfte also deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten und somit auch häufiger von Entwickler*innen implementiert werden.

Wir können uns jedenfalls gut vorstellen, mit einer PC-Maus auch unterwegs an der Switch 2 zu spielen. Mit Civilization 7, Cyberpunk 2077 und Hogwarts Legacy stehen sogar schon ein paar Hochkaräter parat, die die Maussteuerung der am 5. Juni erscheinenden Handheld-Konsole unterstützen. Und vielleicht werden auch sie per PC-Maus komfortabel steuerbar sein.

Welches Spiel würdet ihr am liebsten mit einer PC-Maus an der Nintendo Switch 2 spielen?