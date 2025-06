Ein Steam Deck-Spieler wagt das Undenkbare: Er hat es an das Switch 2-Dock angeschlossen - Überraschung: Es funktioniert

Ja, man kann das Steam Deck offenbar tatsächlich am Nintendo Switch 2-Dock anschließen (Bild: reddit.com/user/brunomarquesbr).

Sowohl Nintendo Switch 2 als auch Steam Deck lassen sich mit einem TV verbinden. Beide haben eine eigene Docking-Station, die ihr beim Steam Deck allerdings extra bezahlen müsst. Bei der Switch 2 ist sie im Lieferumfang enthalten. Wollt ihr Geld für ein weiteres Dock oder einen USB-Hub sparen, könnt ihr euer Steam Deck auch einfach über das Switch 2-Dock mit dem Fernseher verbinden.

Ja, das funktioniert wirklich: Das Steam Deck funktioniert auch in Kombination mit dem Switch 2-Dock

Darum geht's: Falls ihr ein Steam Deck habt, aber auf dem großen TV zocken wollt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder kauft ihr das offizielle Dock oder einen ähnlichen Hub von Drittanbietern, oder ihr nutzt einen USB-C auf HDMI-Adapter. Wie wir jetzt wissen, könnt ihr aber auch einfach das Switch 2-Dock nehmen.

Das Dock der Switch 1 war nicht dafür geeignet, ein Steam Deck darüber an den TV anzuschließen. Ihr könnt die Switch 1 auch nicht mit dem Switch 2-Dock verbinden. Der USB-C-Port des Switch 2-Docks scheint also im Gegensatz zu dem des Vorgängermodells wirklich vollumfänglich und universell zu funktionieren.

Wie geht das und was brauche ich dafür? Um euer Steam Deck überhaupt mit dem Switch 2-Dock verbinden zu können, müsst ihr ein USB-C-Verlängerungskabel zur Hand haben. Das wird dann im Inneren des Switch 2-Docks an den entsprechenden Port angebracht, der normalerweise unten in eure Switch 2 wandert. Die andere Seite des Kabels steckt ihr in den USB-C-Anschluss des Steam Decks.

Das sieht dann zum Beispiel so wie hier auf diesem Bild aus:

Also, falls ihr euch das gefragt haben solltet: Nein, das Steam Deck passt wenig überraschend nicht in den doch recht schmalen Schlitz des Switch 2-Docks. Aber mithilfe eines Kabels lässt sich das Problem umgehen.

VRR-Support gibt es übrigens nicht laut dem Reddit-User, wenn ihr das Steam Deck über das Switch 2-Dock am TV anschließt.

Wollt ihr dann anständig zocken, solltet ihr im Idealfall allerdings auch noch einen Controller oder Maus und Tastatur an eurem Steam Deck nutzen. Die lassen sich zum Glück aber eigentlich alle mehr oder weniger problemlos anschließen oder über Bluetooth verbinden.

Umgekehrt klappt es übrigens auch nicht: Ihr könnt die Switch 2 in der Regel nicht mit einem Steam Deck-Dock (einem Steam Dock?) verbinden, um auf diese Weise am TV spielen zu können.

Aber, wo wir schon einmal beim Anschließen sind: An der Nintendo Switch 2 lassen sich jetzt ziemlich problemlos Maus, Tastatur und USB-Kameras anschließen, falls ihr das wollt.

Nutzt ihr euer Steam Deck überhaupt auch am TV oder spielt ihr dann lieber über einen "richtigen PC"? Seid ihr überrascht, dass das Deck auch am Switch 2-Dock funktioniert?