Nintendo Switch 2: Release, Preis, Hardware-Specs, Spiele - Alle Infos zur neuen Konsole

Nintendo bringt die Nachfolgekonsole der Switch auf den Markt – die Nintendo Switch 2. Zwar hat der Mario- und Zelda-Gigant noch nicht alle Details zum Hybrid-Handheld verraten, aber dann doch schon eine ganze Menge.

Außerdem gibt es bereits zahlreiche Leaks, aus denen sich ein sehr schlüssiges Bild über die neue Konsole ergibt. Wir haben daher alle Infos zu Release, Preis, Hardware-Specs und natürlich auch den Spielen für euch zusammengefasst.

Release – Wann erscheint die Nintendo Switch 2?

voraussichtlicher Release: Mai bis Juni 2025

Nintendo hat bisher lediglich verraten, dass die Switch 2 noch 2025 erscheint, aber nicht genau, in welchem Zeitraum. Anhand von Hands-On-Terminen und Leaks lässt sich der Launch-Monat aber bereits eingrenzen – im Juni soll es so weit sein, eventuell sogar schon Ende Mai.

Nintendo Switch 2-Release: Wann wird die Konsole veröffentlicht? In diesem Monat könnte sie erscheinen

Preis – Wie viel wird die Nintendo Switch 2 kosten?

voraussichtlicher Preis: 400 bis 600 Euro

Auch beim Preis lässt uns Nintendo noch ein wenig im Dunkeln stehen. Schätzungen und Leaks gehen aktuell von einem Preis von 450 bis 550 Euro aus, das japanische Traditionsunternehmen ist aber immer für ein paar Überraschungen gut. Je nach Umrechnungskurs und der Preisgestaltung sind Überraschungen nach oben und unten möglich.

Nintendo Switch 2-Preis: So viel soll die neue Konsole wohl kosten

Nintendo Switch 2 vorbestellen: Kann ich mir schon eine Konsole zum Release sichern?

Bisher ist es nicht möglich, die Nintendo Switch 2 in Deutschland bei Nintendo selbst oder einem der vielen Handelspartner vorzubestellen. Wir empfehlen euch jedoch, dass ihr Amazon, Media Markt und Co. ab der Switch 2-Direct am zweiten April im Auge behaltet. Dann wird Nintendo wahrscheinlich den Preis verkünden und die Vorbestellungen freigeben.

Design – So sieht die Nintendo Switch 2 aus

Wenig überraschend hat sich Nintendo weitgehend an die Design-Philosophie der ersten Switch gehalten und dies auch im Ankündigungs-Trailer in den Fokus gerückt:

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Jedoch fällt der neue Handheld ein Stückchen größer und wuchtiger aus, sowohl bei der Display-Basis als auch bei den Joy-Cons. Außerdem wurde eine weniger verspielte Farbauswahl getroffen – die Nintendo Switch 2 ist fast vollständig in Schwarz gehüllt und mit einer kobaltgrauen Pigmentierung überzogen.

Farbakzente setzt die Switch 2 nur an den Sticks und der Innenseite der Joy-Cons, hier gibt es ein helles Blau sowie ein blasses Pfirsichrot zu sehen:

Welcher Joy-Con an welche Stelle gehört, wird über die Farbkombination signalisiert.

Insgesamt wirkt die Nintendo Switch 2 ein bisschen erwachsener und könnte sich auch aufgrund ihrer Größe (sowie des wahrscheinlich etwas höheren Preises) an eine ältere Zielgruppe richten.

Bildschirm – Wie groß ist das Switch 2-Display?

voraussichtliche Größe: 7,8 bis 8 Zoll

7,8 bis 8 Zoll voraussichtliche Display-Technik: IPS-LCD, 1080p

Dass die Nintendo Switch 2 ein bisschen größer ausfällt, liegt vor allem daran, dass der Bildschirm um knapp 1 (Vergleich: normale Switch) beziehungsweise 1,8 Zoll (Vergleich: OLED) wächst. Das wissen wir definitiv und ist auch eine klasse Neuerung, da ein 8 Zoll-Display den Spielen viel Darstellungsfläche bietet.

Nintendo hat bisher keine technischen Daten zum Bildschirm genannt, es gibt allerdings Berichte von Insidern, die fest von einem LCD-Panel ausgehen. Im Vergleich zur OLED-Switch würde die Switch 2 somit an Farbintensität und Kontrasten verlieren, außerdem fallen Schwarztöne blasser aus.

Es könnte aber auch sein, dass Nintendo mehrere Modelle anbietet, worunter eines mit einem OLED-Display erscheint. Das könnte ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Geräten sein, weitere haben wir hier aufgelistet:

Nintendo Switch 2 vs Switch 1: Beide Konsolen im Vergleich, alle Unterschiede

Hardware-Specs – Wie viel Leistung hat die Nintendo Switch 2?

Noch lässt sich schwer sagen, wie viel Hardware-Performance die Nintendo Switch 2 liefert, Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass sie je nach Modus zwischen dem Niveau einer PS4 und einer PS4 Pro liegt.

Der Power-Schub im Vergleich zur ersten Switch soll sogar richtig groß sein, bisherige Leaks deuten die acht- bis zehnfache Performance an.

Hier findet ihr alle bisher durchgesickerten Technik-Details, die aber natürlich noch nicht final sind:

Nintendo Switch 2 System on a Chip

(SoC) • Architektur: Nvidia Tegra Orin

• Kennung: T239

• Fertigungsprozess: 5 bis 8 nm TSMC oder Samsung

• Kühlung: aktiv, 2 Lüfter Grafikeinheit

(GPU) • Architektur: Nvidia Ampere

• Rechenkerne: 1536

• Takt: 561 MHz (Handheld) / 1.007,3 MHz (TV)

• Rohleistung: 1,72 TFLOPS (Handheld) / 3,09 TFLOPS (TV)

• Ray-Tracing-Kerne: 12

• Tensor-Kerne: 48 Prozessor

(CPU) • Architektur: ARM Cortex-A78C oder Cortex-A78AE

• Kerne: 8

• Takt: 1.100,8 MHz (Handheld) / 998,4 MHz (TV) Arbeitsspeicher

(RAM) • Typ: LPDDR5 oder LPDDR5X

• Kapazität: 2 x 6 Gigabyte

• Takt: 2133 MHz (Handheld) / 3200 MHz (TV)

• Bandbreite: 68,26 GB/s (Handheld) / 102,40 GB/s (TV)

Im Handheld steckt wohl wieder ein Chip von Nvidia, der einen Acht- statt Vierkernprozessor mit einer deutlich moderneren Architektur bietet. Die Grafikeinheit kommt im Vergleich zum Vorgängermodell auf die sechsfache Anzahl an Rechenkernen, taktet höher und kommt ebenfalls mit einem leistungsstarken Hardware-Design. Die Switch 2 sollte sich im Vergleich zur ersten Switch also weitaus besser in aufwendigen Spielen schlagen.

Höhere Auflösung dank KI?

Die Nintendo Switch 2 wird höchstwahrscheinlich über KI-Rechenkerne verfügen, die Deep Learning Super Sampling ermöglichen. Bei DLSS handelt es sich um eine KI-gestützte Skalierungstechnik, die aus einem niedrig aufgelösten Spiel eine viel höhere Bildschärfe herausholt. Im TV-Modus könnten somit bis zu 4K möglich sein, im Handheld-Modus unscharfe Spiele verhindert werden.

So funktioniert DLSS:

Ray-Tracing für Lichtberechnungen in Echtzeit

Nvidia hat nicht nur in Sachen KI eine Vorreiterrolle inne, sondern auch beim sogenannten Ray-Tracing. Dabei wird der Pfad, den Lichtstrahlen in der Spielwelt nehmen, genau verfolgt, um für exakte Spiegelungen, Schatten und Lichtstimmungen zu sorgen.

Ray-Tracing kein Ray-Tracing

Handhelds haben dafür zumeist nicht genug Leistung und bieten nicht genug Arbeitsspeicher, da Nvidia aber so stark beim Ray-Tracing aufgestellt ist, könnte es durchaus sein, dass die Methode in kleinerem Umfang auf der Switch 2 genutzt wird.

Was heißt RTX? Die wichtigsten Begriffe rund um Raytracing erklärt

Speicher – Wie viel steht zur Verfügung?

voraussichtliche Größe: 256 GB bis 512 GB

256 GB bis 512 GB voraussichtlicher Typ: UFS 3.1

Vor allem zwei Speichergrößen kursieren derzeit durch die Gerüchteküche: 256 GB und 512 GB. Die Nintendo Switch 2 hat also in jedem Fall ein deutliches Speicher-Upgrade erhalten. Der Speicher ist außerdem schneller, es können also viel schneller Daten in Spielen geladen oder Spiele heruntergeladen werden.

Wie bei der Switch 2 kann der interne Speicher wahrscheinlich auch wieder per MicroSD-Karte erweitert werden, hierfür lassen sich versteckte Schächte unter dem Tischständer erahnen:

Einer von beiden Schächten dürfte zum MicroSD-Slot führen.

Joy-Cons – Was machen die Switch 2-Controller neu?

Die Switch 2 erhält neue Joy-Cons, die nicht mehr über eine Schiene am Handheld-Bildschirm angeschlossen werden, sondern eine magnetische Halterung verbaut haben. Über einen Schalter an der Rückseite können die Mini-Controller gelöst werden, das An- und Abstecken soll also ein bisschen weniger frickelig sein.

Außerdem verfügen die Joy-Cons jeweils über einen optischen Sensor, mit dem sie offenbar über den Tisch gleiten können, ganz ähnlich wie eine Computer-Maus. Ein interessantes Gimmick, das in vielen Spielen Verwendung finden könnte:

Der Infrarotsenser an der Unterseite des rechten Joy-Con fehlt zwar bei der Switch 2, aber der wurde sowieso von kaum einem Spiel eingesetzt. Dafür gibt es noch eine weitere Taste zu entdecken, deren Funktion ist bislang aber unbekannt:

Docking Station – Was kann das TV-Dock der Switch 2?

voraussichtliche Features: HDMI 2.1, Schnellladen via USB-C

Im Ankündigungs-Trailer der Nintendo Switch 2 haben wir einen Blick auf die neue Docking Station erhaschen können und sie sieht dem Dock der OLED-Switch sehr ähnlich. An der Hardware dürfte sich aber jede Menge getan haben.

Die Docking Station ist ziemlich schlicht geraten.

Laut Gerüchten unterstützt die Docking Station der Nintendo Switch 2 den Übertragungsstandard HDMI 2.1, beherrscht also in der Theorie eine Auflösung von 2160p sowie die Farbausgabe in HDR. Das wäre ziemlich genial!

Darüber hinaus wird über den USB-C-Port wohl richtig viel Strom zum Handheld geschaufelt, rein rechnerisch sind bis zu 42 Watt drin:

Nintendo Switch 2: Lädt über doppelt so schnell, vermeintliche Specs der Docking Station sind geleaked

Der Akku der Nintendo Switch 2 dürfte also viel schneller laden und womöglich ist das auch ziemlich wichtig. Denn der Chip des neuen Nintendo-Handhelds dürfte ein wenig mehr Strom als sein Switch 1-Pendant verbrauchen. Dafür spricht neben der Ausgabeleistung der Docking Station auch noch die vermutete Verwendung von zwei Lüftern, um das System zu kühlen.

Anschlüsse, WLAN und Bluetooth – Mit welchen Standards ist die Nintendo Switch 2 kompatibel?

Anschlüsse: 2x USB-C, Klinke

Dass die Nintendo Switch 2 dieses Mal über zwei USB-C-Anschlüsse verfügt, ist bestätigt. Der untere Port ist für den Anschluss an der Docking Station gedacht, während der obere genutzt werden kann, um beim Aufladen bequem weiter zu zocken. Auch könnte darüber USB-C-Zubehör für eine latenzfreie Nutzung angeschlossen werden, etwa Sender für Kopfhörer oder Pro-Controller.

Über die WLAN- und Bluetooth-Fähigkeiten ist noch nichts weiter bekannt, es ist jedoch davon auszugehen, dass es ein Upgrade von Wi-Fi 5 auf einen neueren Standard wie Wi-Fi 6E gibt und Nintendo ein aktuelles Bluetooth-Modul verbauen lässt.

Spiele – Welche Spiele wird es zum Launch und darüber hinaus auf der Switch 2 geben?

Bislang ist ein großes Nintendo-Spiel für die Switch 2 indirekt bestätigt: Mario Kart.

Vom Arcade-Racer wurde während der Switch 2-Enthüllung ein wenig Gameplay gezeigt, das unter anderem andeutet, dass ihr dieses Mal mit bis zu 24 Spieler*innen in ein Rennen geht.

Außerdem haben Drittanbieter bereits angekündigt, ihre Spiele für die Switch 2 zu veröffentlichen. Eine komplette Liste dazu findet ihr hier:

Nintendo Switch 2: Alle bestätigten Spiele für die neue Konsole + Gerüchte

Gerüchte gibt es außerdem zu Portierungen von der Halo: Master Chief Collection, dem Remake von Final Fantasy 7 und Monster Hunter. Es war in der Vergangenheit zudem von einem möglichen Breath of the Wild-Remaster die Rede und auch Metroid Prime 4: Beyond ist ein Kandidat für einen Cross-Gen-Release.

1:59 Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

Es steht also so einiges im Raum, nach und nach dürften in den kommenden Monaten aber auch noch so einige Titel hinzukommen.

Abwärtskompatibilität – Kann ich alte Switch-Spiele auf der Switch 2 zocken?

Nintendo hat bestätigt, dass digitale und physische Spiele der ersten Switch-Generation auch auf der Nintendo Switch 2 spielbar sind. Ob sie besser laufen und von der zusätzlichen Leistung der Switch 2-Hardware profitieren, ist aber noch nicht klar.

Ein potenzieller Kandidat für solch einen "fps-Boost" wäre beispielsweise das auf der Switch 1 exorbitant ruckelige Pokémon Karmesin & Purpur:

Außerdem werden wohl "vereinzelte" Titel nicht auf der Switch 2 laufen können, dabei dürfte es aber vornehmlich um Spiele gehen, die bestimmtes Zubehör wie den Fitnessring von Ring Fit Adventure voraussetzen oder den Infrarotsensor des rechten Joy-Con nutzen, beispielsweise Nintendo Labo.

Lieferumfang – Was ist im Switch 2-Paket enthalten?

voraussichtliches Zubehör: Docking Station Joy-Con-Grip Handgelenkschlaufen HDMI-Kabel Netzteil



Gegen Ende der Ankündigung zeigte Nintendo die Switch 2 zusammen mit einigen Zubehörteilen, wir gehen daher davon aus, dass sie wie bei der originalen Switch im Paket enthalten sein werden:

Ganz am Schluss zeigte Nintendo die Docking Station und den Joy-Con-Grip der Switch 2.

Es könnte außerdem noch ein Bundle mit einem Spiel wie dem neuen Mario Kart geben, bisher ist dazu aber nichts angekündigt.

Nächste Informationen im April

Wie zuvor schon erwähnt, wird es den nächsten Info-Schwapp dann am zweiten April geben. Dann wird Nintendo mehr zu den kommenden Spielen zeigen und wohl eine Ankündigung nach der anderen abfeuern. Markiert euch den Tag also im Kalender, wenn ihr mehr von der Nintendo Switch 2 erfahren wollt.

Gefällt euch die Nintendo Switch 2? Worauf freut ihr euch am meisten?