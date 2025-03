Steam schenkt euch überraschend ein Spiel, das gerade erst erschienen ist - aber ihr habt nur 24 Stunden Zeit

Dieses Spiel gibt es auf Steam für kurze Zeit komplett kostenlos.

Auf Steam gibt es immer mal wieder Angebote, bei denen ihr euch Spiele besonders günstig oder sogar zwischenzeitlich kostenlos sichern könnt. In der Regel sind das aber ältere Titel, die bereits seit einer Weile draußen sind. Nicht so bei diesem Spiel, das ihr direkt zu Release mit 100 Prozent Rabatt bekommt – allerdings nur für kurze Zeit.

Um dieses aktuelle Angebot im Steam-Shop geht es:

Spiel : Party Club

: Party Club Angebotspreis : 0 Euro

: 0 Euro regulärer Preis: 15,79 Euro

Das Koop-Spiel ist gerade erst frisch am 17. März 2025 erschienen, ist also noch komplett neu. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es auf Steam nicht einmal Rezensionen zum Titel. Woher kommt also dieser absurde Rabatt?

Vermutlich handelt es sich hier um eine Promo-Aktion, um den Release von Party Club zu feiern und das Spiel in die Steam-Charts zu bringen. Das gab es vereinzelt schon bei anderen Spielen in der Vergangenheit.

Wie lange gilt das Angebot? Ihr habt nur 24 Stunden Zeit, um euch das Spiel kostenlos zu sichern, genauer gesagt bis zum 18. März um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Habt ihr es bis dahin nicht eurer Bibliothek hinzugefügt, müsst ihr den regulären Preis von 15,79 Euro zahlen.

Sucht ihr nach weiteren lohenswerten Angeboten? Habt ihr eine PlayStation, empfehlen wir euch diese Angebote aus dem aktuellen Sale besonders:

Das erwartet euch bei Party Club

1:05 Party Club - In diesem Koop-Kochspiel könnt ihr eure Gäste verprügeln

Autoplay

Genre : Koop-Spiel

: Koop-Spiel Release: 17. März 2025

Bei Party Club handelt es sich um ein Koop-Spiel im Stile von Overcooked. Hier dreht sich also alles ums Kochen und Bedienen. Dabei spielt ihr im Couch- oder Online-Koop zusammen und betreibt alleine oder mit bis zu vier Personen ein Lokal.

Dafür baut ihr alles auf, begrüßt eure tierischen Gäste und weist ihnen Plätze zu – hier müsst ihr bereits aufpassen, denn manche Tiere kommen mit anderen nicht klar oder hauen euch beispielsweise mit Stinktiergeruch aus den Latschen. Mit anderen müsst ihr euch anscheinend sogar auf klassischem Wege prügeln – und dann euer Lokal reparieren, das dabei ordentlich zu Schaden kommen kann.

Daneben gilt es natürlich auch, Gerichte für Gäste in Form von Smoothies zuzubereiten. Am Ende des Tages kauft ihr von euren Gewinnen neue Ausstattung wie Tische, Saftmaschinen oder Tioletten, um noch mehr Gäste und größere Herausforderungen bewältigen zu können.

Könnte Party Club etwas für euch sein und werdet ihr einmal ins Spiel reinschauen?