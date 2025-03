PS Store: Riesiger März 2025-Sale mit 1.700 PS4- und PS5-Angeboten gestartet - und insbesondere dieses RPG-Highlight dürft ihr nicht verpassen

Es ist ein neuer großer Sale im PlayStation Store gestartet.

Sony updatet in der Regel immer mittwochs den PlayStation Store mit frischen Sales und diesmal steht uns wieder ein größerer Spiele-Ausverkauf ins Haus. Der große März 2025-Sale ist jetzt live und rabattiert rund 1.700 Spiele und Addons für PS4 und PS5. Wir haben ein paar Leckerbissen für euch herausgepickt. Jetzt aber genug geschnackt, schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an!

März 2025 Sale im PlayStation Store - die coolsten Angebote im Überblick

Dieses Spiele-Highlight empfehlen wir euch besonders

Mass Effect Legendary Edition

3:08 Mass Effect: Die 5 größten Änderungen der Legendary Edition

Genre: RPG

RPG GamePro-Testwertung: 90

90 Preis im Sale: 6,99 Euro

Die 2021 veröffentlichte Mass Effect Legendary Edition bringt die Shepard-Trilogie auf die PS4 und PS5 (sowie auf Xbox und PC) zurück und lässt die BioWare-RPGs im neuen Glanz erstrahlen.

Insbesondere der technisch stark veraltete erste Mass Effect-Ableger profitiert von der Frischzellenkultur und ist trotz einiger technischer Abstriche dank angepasster Steuerung und visuellen Upgrades heute wieder wunderbar spielbar. Und dank der höheren Detaildichte und optimierten Lichteffekten wirken Mass Effect 2 und 3 sogar wie (fast) moderne Action-RPGs! Perfekt also für alle, die die alten Teile nachholen wollen.

Im Zentrum steht aber natürlich die fantastische SciFi-Geschichte rund um Commander Shepard und seinen wunderbar geschriebenen Begleiter*innen, die bis heute zu den besten BioWare-Storys überhaupt zählt.

Mehr zu ME Legendary Edition und wie sie sich die SciFi-RPGs aus technischer Sicht heute schlagen, lest ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test:

Fehlerfrei ist die Legendary Edition nicht, insbesondere ME1 hat weiterhin mit Problemchen zu kämpfen: Shepards erstes Space-Abenteuer spielt sich zwar besser, bleibt aber eben im Kern ein 18 Jahre altes Spiel, das trotz technischer Verbesserungen hier und da hölzern wirkt und leider nicht ohne KI-Aussetzer und vereinzelten Grafikfehlern auskommt.

Habt ihr euch schon Spiele herausgesucht, die ihr im Rahmen des aktuellen PlayStation Store Sales kaufen werdet?