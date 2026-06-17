Auf Steam bekommt ihr noch 24 Stunden lang dieses "sehr positive" Adventure geschenkt - und spart 20,99 Euro

In The Red Lantern müsst ihr eure Schlittenhunde heil nach Hause bringen. Für kurze Zeit gibt's das Spiel kostenlos.

Eine neue Woche, eine neue Gratis-Promotion bei Steam! Hier gibt es immer wieder für kurze Zeit eigentlich kostenpflichtige Spiele gratis. Nicht alle davon lohnen sich, dieser Titel hier ist aber definitiv einen Blick wert – und das nicht nur, wenn ihr Tierfreunde seid. Wir stellen ihn euch vor.

Um dieses Angebot auf Steam geht es:

Spiel : The Red Lantern

: Angebotspreis : 0 Euro

: 0 Euro Normalpreis: 20,99 Euro

Wie lange gilt das Angebot? Ihr habt zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels noch ziemlich genau 24 Stunden Zeit, euch das Spiel dauerhaft kostenlos zu sichern. Das Angebot endet am 18. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Das erwartet euch bei The Red Lantern

1:34 Schlittenhunde im wilden Alaska - Switch-Abenteuer The Red Lantern im Debüt-Trailer

Autoplay

Die offizielle Steam-Seite beschreibt The Red Lantern als "narratives Hundeschlitten-Spiel über Survival". Ihr übernehmt die Rolle einer Schlittenführerin, die zusammen mit ihren fünf Hunden in der Kälte von Alaska den Weg durch die Wildnis und nach Hause finden muss.

Ihr müsst dabei nicht nur Gefahren ausweichen, sondern auch Ressourcen managen und euch um eure Hunde kümmern – indem ihr auf die Jagd geht, um Fleisch zu sammeln, ihnen Pausen gebt und euch im Camp um sie kümmert. Streicheln inklusive. Jeder eurer vierbeinigen Begleiter soll dabei eine eigene Persönlichkeit und Geschichte haben.

Zuletzt könnt ihr auch euren Schlitten mit Upgrades verbessern und euch im Zen Mode entspannen und eure Hunde einfach rennen lassen.

Das sagen die Rezensionen

Auf Steam kommt das Spiel aktuell auf 80 Prozent positive internationale Wertungen. Gelobt werden dabei die Atmosphäre, das Storytelling, die Interaktionen mit den Hunden und das allgemein entspannte Gameplay.

Das simple Gameplay im Visual-Novel-Style ist allerdings auch nicht für alle Spieler*innen etwas und auch das RNG in Form von zufälligen Ereignissen kann für Frust sorgen. Einen kleinen Kritikpunkt gibt es noch daran, dass Journal-Einträge nicht immer verlässlich ausgefüllt werden.

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Lust auf weitere Gratis-Spiele?

Reicht euch das noch nicht, gibt es aktuell auch noch zwei weitere Spiele, die ihr für kurze Zeit gratis zocken könnt. Eines davon könnt ihr sogar dauerhaft behalten, nämlich das Story-Adventure Tell Me Why, das es noch bis zum 1. Juli kostenlos gibt.

Nicht dauerhaft behalten, aber zumindest kostenlos ausprobieren könnt ihr dagegen das asymmetrische Multiplayer-Spiel Dead by Daylight. Zur Feier des 10-jährigen Geburtstags kann das bis zum 22. Juni gratis ausprobiert werden.

Was sagt ihr zu The Red Lantern?