Auf Steam bekommt ihr noch 24 Stunden lang dieses "sehr positive" Adventure geschenkt - und spart 20,99 Euro

Auf Steam gibt's für kurze Zeit ein narratives Adventure mit sehr guten Wertungen kostenlos. Und fast noch wichtiger: Euch begleiten darin süße Hunde!

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
17.06.2026 | 19:00 Uhr

Zum Angebot

In The Red Lantern müsst ihr eure Schlittenhunde heil nach Hause bringen. Für kurze Zeit gibts das Spiel kostenlos. In The Red Lantern müsst ihr eure Schlittenhunde heil nach Hause bringen. Für kurze Zeit gibt's das Spiel kostenlos.

Eine neue Woche, eine neue Gratis-Promotion bei Steam! Hier gibt es immer wieder für kurze Zeit eigentlich kostenpflichtige Spiele gratis. Nicht alle davon lohnen sich, dieser Titel hier ist aber definitiv einen Blick wert – und das nicht nur, wenn ihr Tierfreunde seid. Wir stellen ihn euch vor.

Um dieses Angebot auf Steam geht es:

Wie lange gilt das Angebot? Ihr habt zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels noch ziemlich genau 24 Stunden Zeit, euch das Spiel dauerhaft kostenlos zu sichern. Das Angebot endet am 18. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Das erwartet euch bei The Red Lantern

Video starten 1:34 Schlittenhunde im wilden Alaska - Switch-Abenteuer The Red Lantern im Debüt-Trailer

Die offizielle Steam-Seite beschreibt The Red Lantern als "narratives Hundeschlitten-Spiel über Survival". Ihr übernehmt die Rolle einer Schlittenführerin, die zusammen mit ihren fünf Hunden in der Kälte von Alaska den Weg durch die Wildnis und nach Hause finden muss.

Ihr müsst dabei nicht nur Gefahren ausweichen, sondern auch Ressourcen managen und euch um eure Hunde kümmern – indem ihr auf die Jagd geht, um Fleisch zu sammeln, ihnen Pausen gebt und euch im Camp um sie kümmert. Streicheln inklusive. Jeder eurer vierbeinigen Begleiter soll dabei eine eigene Persönlichkeit und Geschichte haben.

Zuletzt könnt ihr auch euren Schlitten mit Upgrades verbessern und euch im Zen Mode entspannen und eure Hunde einfach rennen lassen.

Das sagen die Rezensionen

Auf Steam kommt das Spiel aktuell auf 80 Prozent positive internationale Wertungen. Gelobt werden dabei die Atmosphäre, das Storytelling, die Interaktionen mit den Hunden und das allgemein entspannte Gameplay.

Das simple Gameplay im Visual-Novel-Style ist allerdings auch nicht für alle Spieler*innen etwas und auch das RNG in Form von zufälligen Ereignissen kann für Frust sorgen. Einen kleinen Kritikpunkt gibt es noch daran, dass Journal-Einträge nicht immer verlässlich ausgefüllt werden.

Mehr zum Thema
Auf Steam bekommt ihr wieder 2 Spiele für kurze Zeit geschenkt, eines davon mit 92% positiven Wertungen
von Eleen Reinke
Auf Steam bekommt ihr wieder 2 Spiele für kurze Zeit geschenkt, eines davon mit 92% positiven Wertungen

Lust auf weitere Gratis-Spiele?

Reicht euch das noch nicht, gibt es aktuell auch noch zwei weitere Spiele, die ihr für kurze Zeit gratis zocken könnt. Eines davon könnt ihr sogar dauerhaft behalten, nämlich das Story-Adventure Tell Me Why, das es noch bis zum 1. Juli kostenlos gibt.

Nicht dauerhaft behalten, aber zumindest kostenlos ausprobieren könnt ihr dagegen das asymmetrische Multiplayer-Spiel Dead by Daylight. Zur Feier des 10-jährigen Geburtstags kann das bis zum 22. Juni gratis ausprobiert werden.

Was sagt ihr zu The Red Lantern?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
The Red Lantern
Tipp Nintendo eShop
The Red Lantern

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
The Red Lantern

The Red Lantern

Genre: Action

Release: 22.10.2020 (PC, Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 54 Minuten

Auf Steam bekommt ihr noch 24 Stunden lang dieses "sehr positive" Adventure geschenkt - und spart 20,99 Euro

20.03.2019

Schlittenhunde im wilden Alaska - Switch-Abenteuer The Red Lantern im Debüt-Trailer
Aktuelle News
alle anzeigen
Analyst nennt Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution Bauernopfer und glaubt nicht an Erfolg der Xbox-Exklusivstrategie

vor 11 Minuten

Analyst nennt Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution "Bauernopfer" und glaubt nicht an Erfolg der Xbox-Exklusivstrategie
Disney Dreamlight Valley enthüllt neuen Winnie Puuh-DLC im Summer Showcase 2026

vor 23 Minuten

Disney Dreamlight Valley enthüllt neuen Winnie Puuh-DLC im Summer Showcase 2026
10-Jähriger biegt 50 SSDs in der Mitte durch, um zu testen, wie stabil sie sind - und zerstört dadurch Hardware im Wert von mehr als 3000 Euro   5  

vor 41 Minuten

10-Jähriger biegt 50 SSDs in der Mitte durch, um zu testen, wie stabil sie sind - und zerstört dadurch Hardware im Wert von mehr als 3000 Euro
Auf Steam bekommt ihr noch 24 Stunden lang dieses sehr positive Adventure geschenkt - und spart 20,99 Euro

vor 53 Minuten

Auf Steam bekommt ihr noch 24 Stunden lang dieses "sehr positive" Adventure geschenkt - und spart 20,99 Euro
mehr anzeigen