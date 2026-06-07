Auf Steam bekommt ihr wieder 2 Spiele für kurze Zeit geschenkt, eines davon mit 92% positiven Wertungen - und ihr spart direkt 33,78 Euro

Es gibt mal wieder zwei Spiele für kurze Zeit mit 100 Prozent Rabatt bei Steam. Und beide lohnen sich definitiv!

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Eleen Reinke
07.06.2026 | 06:30 Uhr

Egal ob Story-Abenteuer oder präziser Plattformer, bei diesen Gratis-Spielen dürften die meisten fündig werden. Egal ob Story-Abenteuer oder präziser Plattformer, bei diesen Gratis-Spielen dürften die meisten fündig werden.

Aktuell ist Summer Game Fest-Wochenende und die Spieleankündigungen fallen uns geradezu mit der Tür ins Haus. Falls ihr von der Infoflut eine kleine Pause oder einfach ein paar gute Spiele braucht, um die Wartezeit auf den nächsten Blockbuster zu überbrücken, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Gratis-Spiele bei Steam.

Hier gibt es nämlich zwei wirklich gute Titel für kurze Zeit kostenlos. Wir stellen sie euch vor.

Gravity Circuit

Video starten 1:17 Gravity Circuit: Trailer zum 2D-Plattformer für Fans von Mega Man und Co.

  • Genre: Action-Plattformer
  • regulärer Preis: 16,99 Euro
  • Aktionspreis: 0 Euro

Darum geht's: Der Retro-Look von Gravity Circuit kommt nicht von ungefähr, denn es ist an die 2D-Jump-'n'-Run-Abenteuer der 80er und 90er angelehnt. Als einsamer Kriegsheld Kai, der die mysteriösen Kräfte des Gravity Circuit beherrscht, springt, prügelt und schwingt ihr euch mit dem Greifhaken durch 12 Level mit je einer eigenen Spielmechanik.

Auf Steam kommt das Spiel bei über 4.000 Rezensionen auf insgesamt 92 Prozent positive Wertungen. Viele User loben hier ganz besonders das schnelle, flüssige und präzise Gameplay, sowie das befriedigende Nahkampfsystem. Es gibt auch ordentliche Schwierigkeits-Spikes, die aber durch die fairen Checkpoints aufgefangen werden. Die Story ist dagegen zweckmäßig und die Spielzeit mit 4 bis 5 Stunden eher kurz.

Grund für den Gratis-Zeitraum ist übrigens, dass der Entwickler damit die Ankündigung des Nachfolgers feiern will. Der erscheint dann 2027.

Wie lange geht der Gratis-Zeitraum? Ihr könnt euch Gravity Circuit noch bis zum 14. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit kostenlos schnappen und dann dauerhaft behalten.

Tell Me Why

Video starten 2:07 Tell Me Why - Launch-Trailer zum neuen Dontnod-Abenteuer

  • Genre: Story-Adventure
  • regulärer Preis: 16,79 Euro
  • Aktionspreis: 0 Euro

Darum geht's: Habt ihr die letzten Jahre im Juni die Augen offen gehalten, könntet ihr Tell Me Why schon besitzen. Xbox verschenkt das Spiel nämlich jedes Jahr zur Feier des Pride Months.

Im Story-Abenteuer von Life is Strange-Entwickler Dontnod erwartet euch eine emotionale Geschichte. Die Geschwister Tyler und Aly kommen nach Jahren wieder zusammen, um das Haus, in dem sie aufgewachsen sind, zu verkaufen und müssen dabei auch einige Traumata verarbeiten. Dabei löst ihr Rätsel und trefft Entscheidungen, die den Verlauf der Story beeinflussen.

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Auf Steam kommt das Spiel auf 82 Prozent positive Wertungen, wobei besonders die tiefgründige Story und Charakterentwicklung sowie der Umgang mit sensiblen Themen wie psychische Gesundheit gelobt werden. Besonders am Anfang wird das Erzähltempo aber von einigen als zäh wahrgenommen.

Wie lange geht der Gratis-Zeitraum? Ihr könnt euch Tell Me Why noch bis zum 1. Juli um 19:00 Uhr kostenlos schnappen.

Marathon noch bis 11. Juni kostenlos spielbar

Wollt ihr es etwas actiongeladener, könnt ihr übrigens aktuell auch Marathon gratis spielen. Den Multiplayer-Shooter könnt ihr allerdings nicht dauerhaft behalten, vielmehr gibt es zum Start von Season 2 einen Gratis-Anspielzeitraum. Der geht noch bis zum 11. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

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