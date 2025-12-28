Jetzt gratis auf Steam - Hier sind alle Spiele, die ihr aktuell für kurze Zeit kostenlos bekommt im Überblick

Valve zeigt sich auf Steam aktuell spendabel und bietet noch bis zum 30 und 31. Dezember 2025 zwei kostenlose Games an.

Linda Sprenger
28.12.2025 | 06:01 Uhr

Diese Titel könnt ihr euch aktuell kostenlos bei Steam unter den Nagel reißen. Diese Titel könnt ihr euch aktuell kostenlos bei Steam unter den Nagel reißen.

Steam hat sich über die Weihnachtsfeiertage besonders spendabel gezeigt und bot mehrere Spiele gratis an. Auch aktuell gibt es noch einen Titel, der kostenlos auf Valves Plattform zu haben ist. Wir haben uns durch Steam gewühlt, damit ihr es nicht tun müsst und listen hier alle aktuellen Gratis-Spiele auf (sollten weitere kostenlose Spiele dazukommen, wird dieser Artikel geupdatet).

Aktuell gratis auf Steam

  • Undercroft Warriors - Minimalistischer Twin Stick-Shooter für Zwischendurch im Stile vom Vampire Survivors
    • Gratis bis: 31. Dezember 2025 um 19 Uhr (deutscher Zeit)

Video starten 36:33 Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Sollten weitere Gratis-Spiele dazustoßen, updaten wir diesen Artikel.

Noch bis zum 30. Dezember können sich US-amerikanische Steam-Spieler*innen außerdem Caveman World gratis sichern. Hierzulande wird der Platformer allerdings nicht angeboten.

Abgelaufene Gratis-Spiele: Bis zum 25. Dezember konntet ihr euch via Steam zudem die beiden Titel Rat Quest sowie The Deed: Dynasty schnappen, diese sind gerade aber wieder zum regulären Preis verfügbar.

Ebenfalls nicht verpassen: Im Zuge des großen Steam Winter Sales 2025 bekommt ihr noch bis zum 05. Januar 2026 um 19 Uhr (deutscher Zeit) außerdem wieder zahlreiche Spiele, die zu deutlich reduzierten Preisen angeboten werden. Im Rahmen der Aktion werden etliche Titel gerade sogar bis zu 90% rabattiert, darunter die Action-Perle Nioh und Koop-Hit Overcooked.

Weitere Gratis-Spiele bei Epic - Jeden Tag ein kostenloses Game

Mehr zum Thema
Epic schenkt euch wieder massenweise Spiele: Uhrzeit, Gratis-Games und mehr Infos jeden Tag im Live-Ticker
von Samara Summer
Epic schenkt euch wieder massenweise Spiele: Uhrzeit, Gratis-Games und mehr Infos jeden Tag im Live-Ticker

Aktuell läuft außerdem wieder Epic Games' Gratis-Aktion, den Anfang machte Hogwarts Legacy. Im Zuge dessen bekommt ihr bis voraussichtlich Anfang Januar 2026 jeden Tag um 17 Uhr ein kostenloses Spiel – in unserem oben verlinkten GamePro-Liveticker erfahrt ihr, welcher Titel aktuell bei Epic kostenlos zu haben ist.

Habt ihr euch die aktuellen Gratis-Spiele schon geschnappt und welche Empfehlungen auf Steam habt ihr aktuell außerdem auf Lager?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Jetzt gratis auf Steam - Hier sind alle Spiele, die ihr aktuell für kurze Zeit kostenlos bekommt im Überblick

vor 22 Minuten

Jetzt gratis auf Steam - Hier sind alle Spiele, die ihr aktuell für kurze Zeit kostenlos bekommt im Überblick
Oda, wag es ja nicht... - One Piece-Fans hoffen inständig, dass eine Theorie über die Verwandtschaft zwischen einem Strohhut und einem göttlichen Ritter sich als falsch herausstellt

vor 57 Minuten

"Oda, wag es ja nicht..." - One Piece-Fans hoffen inständig, dass eine Theorie über die Verwandtschaft zwischen einem Strohhut und einem göttlichen Ritter sich als falsch herausstellt
2009 waren Angestellte sauer über das lahme Internet in ihrer Firma und sagten Selbst eine Brieftaube wäre schneller - ihr Chef wollte es testen und am Ende gewann tatsächlich der Vogel   1

vor 11 Stunden

2009 waren Angestellte sauer über das lahme Internet in ihrer Firma und sagten "Selbst eine Brieftaube wäre schneller" - ihr Chef wollte es testen und am Ende gewann tatsächlich der Vogel
Das war ein zu gutes Angebot: Spieler will eigentlich nur Eier kaufen, holt sich dann aber einen 800 Euro-Gaming-PC, der sonst locker 1.300 kosten würde   37     1

vor 11 Stunden

'Das war ein zu gutes Angebot': Spieler will eigentlich nur Eier kaufen, holt sich dann aber einen 800 Euro-Gaming-PC, der sonst locker 1.300 kosten würde
mehr anzeigen